Aydın\'da öğretmenlere STEM eğitimi, ÖBA\'da iki eğitimi tamamlama şartıyla verilecek

Aydın'da öğretmenlere STEM eğitimi, ÖBA'da iki eğitimi tamamlama şartıyla verilecekGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğü, 2026-2027 eğitim öğretim yılı boyunca ilin farklı ilçelerinde öğretmenlere STEM Temel Seviye Eğitimleri düzenleyecek. Başvuru için ÖBA'daki iki eğitimi tamamlamak gerekiyor; programla STEM yaklaşımının derslerde daha etkin kullanılması hedefleniyor.
Aydın'da 2026-2027 eğitim öğretim yılı boyunca düzenlenecek STEM Temel Seviye Eğitimleri ile öğretmenlerin bilgi ve uygulama becerilerinin geliştirilmesi hedefleniyor.
Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından öğretmenlere yönelik STEM Temel Seviye Eğitimleri düzenlenecek. Eğitimler, 2026-2027 eğitim öğretim yılı boyunca ilin farklı ilçelerinde gerçekleştirilecek. STEM yaklaşımına yönelik temel bilgi ve uygulama becerilerinin geliştirilmesinin amaçlandığı eğitimler; Efeler, Kuşadası, Germencik, Nazilli, Çine, İncirliova, Sultanhisar, Koçarlı, Söke ve Bozdoğan ilçelerinde belirlenen takvim doğrultusunda yapılacak. Eğitimlere başvurmak isteyen öğretmenlerin, ÖBA platformunda yer alan "STEM Uygulamaları Eğitimi Kursu" ile "Keşfet, Üret, Geliştir: Tüm Derslerde STEM" eğitimlerini tamamlamış olması gerekiyor. Programla öğretmenlerin STEM yaklaşımını ders süreçlerinde daha etkin kullanmalarına yönelik bilgi ve uygulama becerilerinin desteklenmesi amaçlanıyor.
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