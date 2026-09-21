Aydın Efeler\'de 2-5 yaş otizmli çocukların ebeveynlerine beslenme eğitimi verildi

Efeler Belediyesi Otizm Yaşam Merkezi'nde yürütülen proje kapsamında, beslenme ve duyusal sorunlar yaşayan 2-5 yaş arasındaki otizmli çocukların ebeveynlerine, farklı disiplinlerden uzmanlar tarafından eğitim veriliyor.

Efeler Belediyesi Otizm Yaşam Merkezi, otizmli çocukların beslenme ve duyusal süreçlerinde yaşadıkları güçlüklere yönelik örnek bir programa ev sahipliği yaptı. Bu kapsamda Özel Bireylere Yönelik Kapsayıcı Toplum Uygulamaları Destekleme Programı kapsamında yürütülen çalışma çerçevesinde ailelere eğitim verildi.

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümünden Arş. Gör. Dr. Ayşe Kübra Söyler'in yürütücülüğünde hayata geçirilen "Beslenme Problemlerinin Üstesinden Gelebiliriz; Otizmli Çocuklarda Beslenme ile İlişkili Sorunları İyileştirmeye Yönelik Bir Ebeveyn Eğitim Programı" kapsamında sağlık bilimleri, diş hekimliği, psikoloji ve sosyal hizmet alanlarından akademisyenler Doç. Dr. Nazan Öztürk, Dr. Öğr. Üyesi Bahar Melis Akyıldız, Arş. Gör. Dr. Emre Cengiz, Dr. Öğr. Üyesi Halise Çinar, Dr. Aynur Çam, Uzm. Dt. Rana Bilici Köse ve Arş. Gör. Seda Eren ailelerle buluştu. Farklı disiplinlerden uzman ve akademisyenler tarafından otizmde beslenme sorunları, ebeveyn yaklaşımları, ebeveynlik stresi ve baş etme becerileri, oral motor beceriler ve çiğneme ile ağız ve diş sağlığı gibi konularda eğitimler verildi. Çiğneme bozuklukları ve besin reddi gibi sorunlar yaşayan 2-5 yaş arasındaki otizmli çocukların ebeveynlerini kapsayan eğitimler ile çocukların beslenme davranışlarının iyileştirilmesine katkı sağlanması hedefleniyor. Çalışmalar beslenmeyle sınırlı kalmayıp ağız sağlığının korunması ve çürük oluşumunun önlenmesi adına da destek sağlarken, çocukların sağlıklı beslenme alışkanlıklarının desteklenmesi ve günlük yaşama katılımlarının artırılması amaçlanıyor. Çocuklardaki beslenme sorunları ve duyusal hassasiyetlerin aileler üzerinde oluşturduğu yük, projenin psikososyal boyutuyla da ele alınan programda uzmanlar tarafından yürütülen oturumlarla ebeveynlik stresinin ve kaygının azaltılmasına katkı sağlanması, ebeveynlerin baş etme becerilerinin desteklenmesi ve yaşam kalitelerinin artırılmasına yönelik de bilgilendirmeler yapıldı.