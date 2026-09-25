Aydın Kuyucak\'ta Pamukören Ortaokulu inşaatında son durum yerinde değerlendirildi

Aydın'ın Kuyucak ilçesinde yapımı devam eden Pamukören Ortaokulu'nun inşaat alanında incelemelerde bulunuldu.

Eğitim yatırımları kapsamında Aydın'da gerçekleştirilen çalışmalar aralıksız devam ederken, il genelindeki okulların yapımı ve güçlendirme çalışmaları da bir yandan sürüyor. Bu kapsamda Kuyucak Kaymakamı Ahmet Gülderen de, ilçede yapımı devam eden Pamukören Ortaokulu inşaat alanında incelemelerde bulundu. İnşaat alanını gezen Kaymakam Gülderen, okulun yapım süreci hakkında yetkililerden bilgi aldı. Çalışmaların devam ettiği okul inşaatındaki son durum yerinde değerlendirildi.