Aydınlı çocuklar yaz tatilini İngilizce öğrenerek geçiriyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Aydınlı çocuklar yaz tatilini İngilizce öğrenerek geçiriyor

Aydınlı çocuklar yaz tatilini İngilizce öğrenerek geçiriyor
 Güncelleme: 
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın Büyükşehir Belediyesi’nin ‘Yaz Dönemi Etkinlikleri’ kapsamında düzenlediği İngilizce eğitimleri, çocukların dil becerilerini geliştirmelerine katkı sunarken eğlenceli ve öğretici bir tatil geçirmelerini de sağlıyor.

Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin 'Yaz Dönemi Etkinlikleri' kapsamında düzenlediği İngilizce eğitimleri, çocukların dil becerilerini geliştirmelerine katkı sunarken eğlenceli ve öğretici bir tatil geçirmelerini de sağlıyor. Temel düzeyden başlayan derslerde çocuklar, hem yeni bir dil öğreniyor hem de kendilerini farklı alanlarda ifade etme şansı buluyor.

Ücretsiz olarak sunulan kurslarda öğrenciler oyunlar, şarkılar ve interaktif etkinliklerle İngilizce'ye adım atıyor. Konuşma pratikleriyle desteklenen dersler, çocukların özgüven kazanmasına ve dil öğrenimini günlük yaşamlarına taşımalarına yardımcı oluyor. Etkinliklerden memnuniyet duyduklarını ve çocuklarının dil eğitimlerinde gözle görülür gelişme olduğunu belirten veliler, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na teşekkür etti.

Kaynak: İHA

Aydın Büyükşehir Belediyesi, Yerel Haberler, Eğitim, Tatil, Son Dakika

Son Dakika Eğitim Aydınlı çocuklar yaz tatilini İngilizce öğrenerek geçiriyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İran, Umman’ın teklifini reddetti: “Savaşın yeniden başlamasına hazırız“ demişlerdi İran, Umman'ın teklifini reddetti: "Savaşın yeniden başlamasına hazırız" demişlerdi
Suç örgütlerine yönelik operasyonlarda ele geçirildiler: Emniyette böyle sergilendiler Suç örgütlerine yönelik operasyonlarda ele geçirildiler: Emniyette böyle sergilendiler
Dervişoğlu: Milletvekillerinin gördüğü bir kanun teklifi yok Dervişoğlu: Milletvekillerinin gördüğü bir kanun teklifi yok
Ünlü Fransız DJ Kavinsky, evinde ölü bulundu Ünlü Fransız DJ Kavinsky, evinde ölü bulundu
Mucize kurtuluş Bu halde 16 kilometre yürüdü Mucize kurtuluş! Bu halde 16 kilometre yürüdü
200’ün üzerinde belediye başkanı CHP’den istifa etti Yeni Parti’ye katılıyorlar 200'ün üzerinde belediye başkanı CHP'den istifa etti! Yeni Parti’ye katılıyorlar

11:23
Burcu Köksal’dan gözaltına alınan Sinem Dedetaş’a gönderme
Burcu Köksal'dan gözaltına alınan Sinem Dedetaş'a gönderme
11:15
Soruşturmanın detayları netleşti İşte Erdal Beşikçioğlu’na yöneltilen 7 suçlama
Soruşturmanın detayları netleşti! İşte Erdal Beşikçioğlu'na yöneltilen 7 suçlama
10:43
MasterChef şampiyonu Eren Kaşıkçı neden öldü Ünlü şefin ortağı konuştu
MasterChef şampiyonu Eren Kaşıkçı neden öldü? Ünlü şefin ortağı konuştu
10:26
5 bölgede orman yangınları sürüyor Ayvalık Bergama yolu trafiğe kapatıldı
5 bölgede orman yangınları sürüyor! Ayvalık Bergama yolu trafiğe kapatıldı
10:22
Siyaseti bıraktı, partiyi lağvetti İşte Davutoğlu’nun bundan sonraki yol haritası
Siyaseti bıraktı, partiyi lağvetti! İşte Davutoğlu'nun bundan sonraki yol haritası
09:54
35 milyon araç sahibini ilgilendiriyor Polis artık ceza kesemeyecek
35 milyon araç sahibini ilgilendiriyor! Polis artık ceza kesemeyecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.07.2026 11:41:16. #7.13#
SON DAKİKA: Aydınlı çocuklar yaz tatilini İngilizce öğrenerek geçiriyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.