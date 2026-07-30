Aydınlı çocuklar yaz tatilini İngilizce öğrenerek geçiriyor

Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin 'Yaz Dönemi Etkinlikleri' kapsamında düzenlediği İngilizce eğitimleri, çocukların dil becerilerini geliştirmelerine katkı sunarken eğlenceli ve öğretici bir tatil geçirmelerini de sağlıyor. Temel düzeyden başlayan derslerde çocuklar, hem yeni bir dil öğreniyor hem de kendilerini farklı alanlarda ifade etme şansı buluyor.

Ücretsiz olarak sunulan kurslarda öğrenciler oyunlar, şarkılar ve interaktif etkinliklerle İngilizce'ye adım atıyor. Konuşma pratikleriyle desteklenen dersler, çocukların özgüven kazanmasına ve dil öğrenimini günlük yaşamlarına taşımalarına yardımcı oluyor. Etkinliklerden memnuniyet duyduklarını ve çocuklarının dil eğitimlerinde gözle görülür gelişme olduğunu belirten veliler, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na teşekkür etti.