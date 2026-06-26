Aydıntepe\'de Zümre Toplantısı Yapıldı

Bayburt'un Aydıntepe ilçesinde, 2025-2026 eğitim öğretim yılının değerlendirilmesi amacıyla ilçe zümre toplantısı düzenlendi.

Aydıntepe İlçe Milli Eğitim Müdürü Metin Bilgin başkanlığındaki toplantıda, yıl boyunca okullarda yürütülen çalışmalar ele alındı. Toplantıda, öğrencilerin akademik başarıları, sosyal gelişimlerine yönelik uygulamalar ve eğitim süreçlerinde karşılaşılan konular görüşüldü.

Derslerin daha verimli işlenmesi, öğrencilerin gelişimini destekleyen çalışmaların artırılması ve yeni dönemde izlenecek yol haritasına ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu.

Bilgin, özverili çalışmalarından dolayı idareci ve öğretmenlere teşekkür ederek toplantının hayırlı olmasını diledi. - BAYBURT