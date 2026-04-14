Aylin Özer Türkiye Birincisi Oldu

Bilecik'te Edebali Ortaokulu 7. sınıf öğrencisi Aylin Özer 'Su Verimliliği' şiir yarışmasında Türkiye birincisi oldu.

Milli Eğitim Bakanlığı Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen 'Su Verimliliği' konulu şiir yarışmasında Bilecik Edebali Ortaokulu 7. sınıf öğrencisi Aylin Özer Türkiye birinciliğini elde ederek büyük bir başarıya imza attı. Bilecik'i gururlandıran başarıyla dikkat çeken öğrencinin, çevre bilinci ve su tasarrufu konularında farkındalık oluşturmayı amaçlayan yarışmada birincilik elde ettiği öğrenildi.

Bilecik İl Milli Eğitim Müdürü Serdal Şimşek, "Öğrencimizi bu büyük başarısından dolayı tebrik ediyor; emeği geçen öğretmenlerimize ve kıymetli ailesine teşekkür ediyoruz. Başarılarının artarak devam etmesini diliyoruz" dedi. - BİLECİK