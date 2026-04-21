Aysima\'nın Sürprizi Öğretmenleri Mutlu Etti

Ordu'nun Fatsa ilçesinde 3'üncü sınıf öğrencisi Aysima Tezin (9), okullarda yaşanan saldırı olaylarından etkilenen öğretmenlerine moral vermek için, kumbarasında biriktirdiği paralarla çikolatalar satın alarak üzerine yazdığı anlamlı notlarla öğretmenlerine sürpriz yaptı.

Fatsa Atatürk İlkokulu 3/E sınıfı öğrencisi Aysima Tezin, geçen hafta yaşanan olayların ardından öğretmenlerinin üzgün olduğunu fark etti. Öğretmenlerinin yüzünde tebessüm oluşturmak isteyen Tezin, ailesiyle konuşarak biriktirdiği harçlıklarıyla çikolatalar satın aldı. Anne ve ablasının da desteğiyle çikolataların üzerine notlar yazan minik öğrenci, sınıflarda ders anlatan öğretmenlerine hediyelerini takdim etti.

"Öğretmenlere el kalkmaz, elleri öpülür"

Öğretmenlerini çok sevdiğini belirten Aysima Tezin, "Öğretmenlere el kaldırılmaz, onların elleri öpülür. Bu konuda bana annem ve ablam da yardım etti. Yaşanan olaylardan dolayı öğretmenlerimizin yüzü biraz da olsun gülsün diye onlara hediyeler hazırladım. Öğretmenlerimiz çok mutlu oldular ve bana sarıldılar" dedi.

Aysima'nın annesi Didem Tezin, kızının tamamen kendi isteğiyle böyle bir sürpriz hazırladığını ifade ederek, "Kumbarasını açıp çikolatalar aldı. Biz de yardım ederek üzerlerine notlar yazdık" diye konuştu.

Aysima'nın ablası Gizem ise kardeşinin yaşanan olaylardan etkilendiğini belirterek, "Öğretmenlerinin yüzünü güldürmek istedi. Yaptığı bu davranış bizi de duygulandırdı" ifadelerini kullandı.

"Çok mutlu olduk"

Aysima'nın sınıf öğretmeni Ümmügülsüm Çelik, öğrencisinin sürprizi karşısında çok mutlu olduklarını belirterek, "Akşam beni arayıp sürpriz yapacağını söyledi. Sabah böyle bir hediye ile karşılaştık. Tüm öğretmenler olarak çok mutlu olduk" şeklinde konuştu.

"Bizi duygulandırdı"

Okul Müdürü Gökhan İslam ise öğrenciyi ve ailesini tebrik ederek, "Geçtiğimiz hafta yaşanan olayların ardından öğrencimizin böyle bir düşünceyle hareket etmesi bizleri duygulandırdı. Kendisine ve ailesine teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştu. - ORDU