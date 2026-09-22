AYSO ve TOBB, Aydın\'da 500 ihtiyaç sahibi öğrenciye okul çantası ulaştırdı

Aydın Sanayi Odası (AYSO) ve TOBB iş birliğiyle hazırlanan 500 okul çantası, Aydın'ın farklı ilçelerinde eğitim gören ihtiyaç sahibi öğrencilere ulaştırıldı.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ile Aydın Sanayi Odası (AYSO) tarafından yeni eğitim-öğretim döneminde ihtiyaç sahibi öğrenciler için kırtasiye desteği sağlandı. Sosyal sorumluluk çalışmaları kapsamında hazırlanan okul çantalarının içerisinde öğrencilerin temel eğitim ihtiyaçlarına yönelik kırtasiye malzemeleri yer aldı. Hazırlanan 500 çanta, Aydın'ın farklı ilçelerinde eğitim gören ihtiyaç sahibi öğrencilere dağıtıldı. Dağıtım programlarına AYSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ufuk Dursun, Yönetim Kurulu Üyeleri Hali Canatan, Murat Aksüt ve Betül Pirinç Yıldız ile Meclis Katip Üyesi Tijen Akkuş Akoğlu da katıldı. Kırtasiye desteğiyle öğrencilerin yeni eğitim-öğretim dönemindeki temel okul ihtiyaçlarına katkı sağlanması amaçlandı.