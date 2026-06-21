AYT Sınavı Başladı - Son Dakika
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AYT Sınavı Başladı

21.06.2026 10:53
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YKS 2026'nın ikinci oturumu AYT, İstanbul'da başladı. Öğrenciler sınavda ter dökerken, veliler heyecanla bekledi.

YKS 2026 maratonunun ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testi (AYT) başladı. Milyonlarca öğrenci sınav salonunda, aileleri ise dışarıda ter döktü. Sınava kardeşini getiren Bülent Tölü, "Milli takım Dünya Kupası'nda elenince çocuk sınava moral olarak sıfır girdi. Çocuklar çok hırs yaptı, keşke Dünya Kupası'nda da bir hırs olsaydı, üst turlara çıksaydık çocuklar için daha motive olabilirdi" dedi.

YKS'nin ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testleri (AYT), bugün saat 10.15'te başladı. AYT'de adaylara Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1 testinde 40 soru, Sosyal Bilimler-2 testinde 40 soru, Matematik testinde 40 soru, Fen Bilimleri testinde 40 soru sorulacak ve 180 dakika süre verilecek. 1 milyon 627 bin 960 adayın katılacağı AYT, 4 bin 400 bina ve 86 bin 761 salonda düzenlenecek.

İstanbul Üniversitesi tarihi Beyazıt Kampüsü'nde heyecanlı bekleyiş

İstanbul'da sınav yapılan okullar önünde sabah saatlerinden itibaren hareketlilik yaşandı. Öğrenciler sınavda ter dökerken, veliler ise dışarıda heyecan yaşadı.

Sınava İstanbul Üniversitesi Beyazıt Kampüsü'nde giren Batın Kureş, "Bir sene boyunca çok çalıştık. Emeklerimizin karşılığını alacağımız güne geldik. İnşallah alırız. Kara harp okuluna girmek istiyorum" ifadelerini kullandı.

Bir diğer aday öğrenci Ayşegül Kaya ise, "Sınava çalıştım. Bir şeyler geleceğini düşünüyorum. Devlet üniversitesi istiyorum. Marmara Üniversitesi Gazetecilik hedefliyorum. Herkese başarılar diliyorum" şeklinde konuştu.

Elifnaz İltek isimli öğrenci ise, "Sınava çok iyi çalıştım. Diş hekimliği istiyorum. Şu an çok umutluyum. Kazanacağıma inanıyorum" dedi.

Öğrencisini sınava getiren Mustafa Günay isimli veli, "Nasipte neresi varsa hayırlısı en olsa o olsun diyoruz. Çok çalıştı. Allah emeklerini boşa çıkartmasın inşallah. Genelde herkes heyecanlı. Bizim ikinci çocuğumuz ama biz de yine heyecanlıyız. Allah gönüllerine göre versin" diye konuştu.

Sınav heyecanı, milli takımın elenmesiyle arttı

Beylikdüzü'nde sınava kardeşini getiren Bülent Tölü, "Dün çıktı sınavdan. Matematikle ilgili problemi varmış. Üstüne Dünya Kupası'ndan da elenince çocuk moral olarak da sıfır olarak girdi. Yine bakalım bugün bir şeyler yapacağını düşünüyorum. Doktorluk istiyor. Dünya Kupası'nın da bir etkisi olursa çocuk için çok kötü olacak. Çok hırs yaptılar. Keşke Dünya Kupası'nda da bir hırs olsaydı, üst turlara çıksaydık çocuklar için daha motive olabilirdi" ifadelerini kullandı.

Salih Sünnetçi isimli veli ise, "Çocuklarımızın heyecanına ortak olmak için buradayız. Çok çalıştılar. İnşallah hedeflerine ulaşacaklar. Dünkü sınavı da iyi geçti. Veteriner olmak istiyor. İnşallah başaracak" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

İstanbul, Eğitim, Yaşam, AYT, YKS, Son Dakika

Son Dakika Eğitim AYT Sınavı Başladı - Son Dakika

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