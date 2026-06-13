Çakmak Köyü\'nden il şampiyonluğu: Kaleli Yakan Top\'ta zirvedeler

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinin kırsal mahallerinden biri olan Çakmak Köyü öğrencileri, Balıkesir'de düzenlenen Geleneksel Çocuk Oyunları İl Finalleri'nde gösterdikleri üstün performansla ilçeye büyük gurur yaşattı. Kaleli Yakan Top branşında tüm rakiplerini geride bırakan Çakmak Ortaokulu, il şampiyonu olarak adını Balıkesir'in zirvesine yazdırdı.

Balıkesir'de gerçekleştirilen "2025-2026 Eğitim Öğretim Yılı Okul Sporları Geleneksel Çocuk Oyunları Şenliği" kapsamında düzenlenen il finallerinde Ayvalık Çakmak Ortaokulu öğrencileri büyük bir başarıya imza attı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü iş birliğinde Şehit Turgut Solak Spor Salonu'nda düzenlenen finallerde, yıl boyunca ilçelerde yapılan eleme karşılaşmalarını başarıyla geçen öğrenciler kıyasıya mücadele etti.

Ayvalık'ı temsil eden Çakmak Ortaokulu öğrencileri; Fiziksel Etkinlik Parkuru, Yağ Satarım Bal Satarım, Mendil Kapmaca ve Kaleli Yakan Top branşlarında mücadele ederken, özellikle Kaleli Yakan Top dalında ortaya koydukları performansla rakiplerini geride bırakarak il şampiyonluğunu kazandı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Bahadır memnun

Ayvalık'a kupayla dönen öğrencilerin başarısı ilçede büyük sevinçle karşılanırken, Ayvalık İlçe Milli Eğitim Müdürü Güner Bahadır da öğrencileri ve öğretmenlerini kutladı.

Kırsal mahallelerdeki öğrencilerin elde ettiği başarıların ayrı bir önem taşıdığını vurgulayan Bahadır, "Çakmak Ortaokulumuz geçmiş yıllarda akademik başarılarıyla da adından söz ettirmişti. Bugün de öğrencilerimizin il şampiyonluğu elde etmesi bizleri son derece mutlu etti. Başta okul müdürümüz ve öğretmenlerimiz olmak üzere emeği geçen tüm öğrencilerimizi kutluyor, başarılarının devamını diliyorum." dedi.

Öte yandan; Balıkesir genelindeki yüzlerce öğrenci arasından sıyrılarak il şampiyonluğuna ulaşan Çakmak Ortaokulu öğrencileri, hem Ayvalıklılarında takdirini kazandığıda gelen bilgiler arasında - BALIKESİR