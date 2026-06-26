Ayvalık'ın Endüstriyel Mirası öğrencilerin eskizleriyle yeniden keşfedildi - Son Dakika
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Ayvalık'ın Endüstriyel Mirası öğrencilerin eskizleriyle yeniden keşfedildi

Ayvalık\'ın Endüstriyel Mirası öğrencilerin eskizleriyle yeniden keşfedildi
26.06.2026 16:00  Güncelleme: 16:02
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Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde düzenlenen 'Kolektif Deneysel Eskiz Atölyesi', akademisyenler, eğitimciler ve lise öğrencilerini bir araya getirerek kentin endüstriyel mirasına dikkat çekti. Atölyede tarihi sabunhane ve yağhane yapıları incelendi, farkındalık oluşturulması hedeflendi.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde düzenlenen "Kolektif Deneysel Eskiz Atölyesi", üniversite akademisyenleri, eğitimciler ve lise öğrencilerini bir araya getirerek kentin endüstriyel mirasına dikkat çekti.

Yıldız Teknik Üniversitesi, Ayvalık Anadolu Lisesi, Ayvalık Belediyesi ve Ayvalık Alan Başkanlığı iş birliğiyle düzenlenen "Ayvalık Endüstriyel Mirası Üzerine Kolektif Deneysel Eskiz Atölyesi" başarıyla gerçekleştirildi.

Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Bölümü öğretim üyeleri (Emekli) Prof. Dr. Can Binan ve Doç. Dr. Selin Yıldız'ın yürütücülüğündeki atölye; İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü Eğitim Koordinatörü ve Coğrafya Öğretmeni Esra Zehra Balkan, Ayvalık Anadolu Lisesi Resim Öğretmeni Zeki Kobak ve Mimar Seda Karakurt'un iş birliğiyle hayata geçirildi. Çalışmaya Ayvalık Anadolu Lisesi'nden 20 öğrenci katıldı.

Atölye kapsamında öğrenciler, Ayvalık kent merkezinde günümüzde kısmen ayakta kalan, atıl durumda bulunan veya otopark gibi geçici işlevlerle kullanılan tarihi sabunhane ve yağhane yapılarının yer aldığı kentsel sit alanında incelemelerde bulundu. Çalışmanın yalnızca çizim ve gözlem odaklı olmadığı, aynı zamanda Ayvalık'ın endüstriyel miras değerlerinin korunması ve görünür kılınmasına katkı sunmayı amaçlayan bir farkındalık programı olarak tasarlandığı belirtildi.

Etkinliğin ilk gününde, Ayvalık Anadolu Lisesi Müdürlüğü'nün desteğiyle iki gün süreyle tahsis edilen STEM (Bilim, Teknoloji, Mühendislik ve Matematik) Laboratuvarı'nda uzmanlar tarafından öğrencilere teorik eğitimler verildi. Öğleden sonra ise Ayvalık Alan Başkanlığı rehberliğinde gerçekleştirilen saha çalışmaları sırasında tarihi yapıların ilk eskizleri hazırlanarak uygulamalı çalışmalar yapıldı. Atölyenin, gençlerin kentin kültürel ve endüstriyel mirasına yönelik farkındalığını artırmasının yanı sıra, bu değerlerin belgelenmesine ve geleceğe aktarılmasına katkı sağlaması hedefleniyor. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Eğitim Ayvalık'ın Endüstriyel Mirası öğrencilerin eskizleriyle yeniden keşfedildi - Son Dakika

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