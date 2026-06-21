Babalardan YKS'de Duygusal Bekleyiş - Son Dakika
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Babalardan YKS'de Duygusal Bekleyiş

21.06.2026 11:45
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Adana'da babalar, YKS'de çocuklarını beklerken Babalar Günü'nü duygusal anlarla geçirdi.

Adana'da Yükseköğretim Kurumları Sınavına (YKS) giren adayların babaları da evlatlarını Babalar Günü'nde okul dışında bekledi. Babalar, en güzel Babalar Günü hediyesinin evlatlarının başarısı olacağını söyledi.

Tüm Türkiye'de olduğu gibi YKS'nin pazar oturumu Adana'da da başladı. Sabahın erken saatlerinden itibaren sınav merkezlerinin önünde yoğunluk oluşturan aileler, çocuklarını dualarla salonlara uğurladı. İçeride öğrenciler ter dökerken, dışarıda bekleyen babalar ise büyük bir heyecan ve gururu bir arada yaşadı. Sınavın Babalar Günü'ne denk gelmesi iki heyecanın bir arada yaşanmasına neden oldu. Çocuklarını sınava uğurlayan babalar okul dışında onları beklemeye başladı.

"Stresten uyuyamadık"

Sınav öncesi yaşadıkları büyük heyecanı dile getiren velilerden Ali Ergin, güne oldukça duygusal başladıklarını belirtti. Ergin, "Sabah çocuğum ilk iş olarak Babalar Günümü kutladı. Çok duygulandık. Birlikte okula geldik ve dualarla içeri uğurladık. Sınav öncesi yapması gerekenleri söyledik. Adana sıcağında gölgede bekliyoruz. Eminim ki şu an Türkiye'deki tüm anne ve babalar aynı durumda, stresten gözümüze uyku girmedi. İnşallah tüm çocuklarımızın idealleri gerçekleşir. Tüm babaların Babalar Günü'nü de kutlarım" dedi.

"Çocuklarımla arkadaş gibiyim"

Çocuklarıyla kurduğu güçlü bağı anlatan bir diğer baba Abdullah Koç ise çocuklarının kendisini gururlandırdığını ifade etti. Koç, "Baba olmak gerçekten çok ayrı bir duygu. Ben disiplinli bir ailede büyüdüm ama kendi çocuklarıma karşı her zaman bir arkadaş gibi yaklaştım. Onlarla oturup konuşur, sinirli ya da gergin olduklarında espri yaparak yüzlerini güldürürüm. Evlatlarımdan çok memnunum. Sınavda ter döken tüm öğrencilere başarılar diler, Türkiye'deki tüm babaların bu özel gününü kutlarım" şeklinde konuştu. - ADANA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Eğitim Babalardan YKS'de Duygusal Bekleyiş - Son Dakika

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