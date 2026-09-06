Bafra\'da dernek öğrencilere kırtasiye yardımı yaptı, malzemeler okula teslim edildi

Samsun'un Bafra ilçesinde ihtiyaç sahibi öğrenciler için başlatılan kırtasiye yardım kampanyası kapsamında, Bafra Ticaret Sanayi Odası Ortaokulu'na kırtasiye malzemeleri ulaştırıldı.

Bengü ve Civar Köyleri Kültür ve Dayanışma Derneği tarafından temin edilen malzemeler, ihtiyaç sahibi öğrencilere dağıtılmak üzere okul yönetimine teslim edildi. Dernek Başkanı Hüseyin Torun, eğitim gören çocuklara destek olmayı amaçladıklarını belirterek, kırtasiye yardım çalışmalarının imkanlar doğrultusunda devam edeceğini söyledi.