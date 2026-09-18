Bağımlılıkla mücadele eğitimi 21 üniversiteden uzmanın katılımıyla tamamlandı

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) koordinasyonunda düzenlenen Bağımlılıkla Mücadele Akademisi'nde, 21 üniversiteden akademisyen ve uzmanlara bağımlılığın önlenmesine yönelik eğitim verildi.

TOGÜ koordinasyonunda, Anadolu Üniversiteler Birliği ve Türkiye Yeşilay Cemiyeti iş birliğiyle düzenlenen 'Bağımlılıkla Mücadele Akademisi Türkiye Bağımlılıkla Mücadele Uygulayıcı Eğitimi' tamamlandı. 15-17 Eylül 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilen programa, Anadolu Üniversiteler Birliğine üye 21 üniversiteden akademisyen ve uzmanlar katıldı. Üç gün süren eğitimlerde bağımlılıkla mücadelede önleyici çalışmalar, etkili sunum teknikleri, bağımlılık türleri, yeni eğilimler ve uygulama yöntemleri ele alındı. Gökmedrese Bilim ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen açılış programına il protokolü, üniversite yöneticileri, akademisyenler, Yeşilay temsilcileri ve öğrenciler katıldı.

Aynı zamanda Anadolu Üniversiteler Birliği Dönem Başkanı olan Rektör Prof. Dr. Fatih Yılmaz, bağımlılıkla mücadelenin birliğe üye 21 üniversite açısından ortak ve öncelikli bir sorumluluk olduğunu belirtti. Yılmaz, programla üniversiteler arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesini ve bağımlılıkla mücadeleye yönelik eğitimlerin yaygınlaştırılmasını amaçladıklarını ifade etti. Eğitimlerin ardından akademisyenlerin edindikleri bilgi ve deneyimleri yeni eğitim-öğretim döneminde kendi üniversitelerindeki öğrencilere aktarmalarının hedeflendiği bildirildi.

Bağımlılığın farklı türleri ele alındı

Açılışın ardından TOGÜ Sulusaray Tesislerinde devam eden programın ilk gününde Yeşilay Akademi Direktörü Dr. Hakan Çetin ve Fatih Kerem Yardım tarafından "Yeşilay Önleme Çalışmaları ve TBM", "Etkili Sunum Teknikleri" ile "Bağımlılıkta Yeni Trendler ve Yaklaşımlar" konularında eğitim verildi. İkinci gün düzenlenen eş zamanlı oturumlarda tütün, alkol, teknoloji, madde ve kumar bağımlılığı, bireysel ve toplumsal boyutlarıyla değerlendirildi. Akademisyenler, üniversitelerde uygulanabilecek önleyici çalışmalar ile farkındalık faaliyetlerine ilişkin bilgi ve saha deneyimlerini paylaştı.

Programın son gününde Prof. Dr. Tuncay Dilci, Dr. Süreyyanur Kitapçıoğlu ve Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan tarafından teknoloji, kumar ve madde bağımlılığı konularında eğitimler gerçekleştirildi. Katılımcılar, edindikleri bilgileri uygulamalı sunumlarla aktardı. Sunum süreci Dr. Neslihan Balcı ile Uzman Psikolog Afra Sevde Çelebi rehberliğinde yürütüldü.

Ölçme ve değerlendirme çalışmalarının ardından sona eren programla Türkiye Bağımlılıkla Mücadele Programı'nın üniversitelerde daha etkin uygulanması ve üniversiteler arasında sürdürülebilir bir iş birliği kurulması amaçlanıyor.