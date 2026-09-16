Bakan Göktaş, velilere yönelik okul ve aile hayatı eğitimlerini yaygınlaştıracak - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bakan Göktaş, velilere yönelik okul ve aile hayatı eğitimlerini yaygınlaştıracak

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 2026-2027 eğitim-öğretim yılında velilere yönelik 'Okul ve Aile Hayatı' konulu eğitimlerin yaygınlaştırılacağını bildirdi. Eğitimlerle okul-aile iş birliğinin güçlendirilmesi ve çocukların okul yaşamına uyumunun bütüncül yaklaşımla desteklenmesi hedefleniyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 2026-2027 eğitim-öğretim yılında velilere yönelik 'Okul ve Aile Hayatı' konulu eğitimleri yaygınlaştıracaklarını bildirdi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından 'Aile ve Nüfus On Yılı' vizyonu doğrultusunda ailelerin ihtiyaç duydukları bilgi ve desteğe erişimlerinin sağlanması amacıyla aile eğitimleri yaygınlaştırılacak. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, yaptığı yazılı açıklamada Aile Eğitim Programı (AEP) ile ailelerin günlük yaşamda ihtiyaç duyabilecekleri bilgi ve becerileri kazanmalarını desteklemeyi amaçladıklarını belirtti. Göktaş, program ile yalnızca mevcut sorunlara yönelik çözüm üretmeyi değil, sorunlar ortaya çıkmadan önce ailelerin bilgi ve becerilerini güçlendirerek, koruyucu ve önleyici bir yaklaşım benimsediklerini ifade etti. Bakan Göktaş, çocukların okula başlamasının gelişim sürecinde önemli bir geçiş dönemi olduğunu, çocuk ve anne, babalar açısından yeni rollerin ve sorumlulukların ortaya çıktığını vurguladı. Aile ortamından okul ortamına geçişte çocuğun yeni bir sosyal çevreye, kurallara ve öğrenme süreçlerine uyum sağlaması gerektiğinin altını çizen Göktaş, "Bu süreçte anne babaların çocuğun gelişimsel özelliklerini ve bireysel ihtiyaçlarını gözeterek uygun destek ve rehberliği sunmaları, çocuğun okula yönelik olumlu tutum geliştirmesi ve sağlıklı bir uyum süreci geçirmesi açısından önem taşımaktadır" ifadelerini kullandı.

"Çocukların okul yaşamına uyumlarının bütüncül bir yaklaşımla desteklenmesini hedefliyoruz"

Çocuğun okula uyumunun gerçekleşebilmesi için aile ve okul arasında düzenli iletişimin kurulmasının önemine dikkati çeken Göktaş, okul aile iş birliğinin çocuğun akademik, sosyal ve duygusal gelişiminin bütüncül bir yaklaşımla desteklenmesine katkı sağladığını belirtti. Bakan Göktaş, şunları kaydetti:

"AEP kapsamında ailelerin çocuklarının okul yaşamına ilişkin bilgi ve farkındalıklarının artırılması, okula başlama ve uyum sürecinde çocuklarını gelişimsel ihtiyaçları doğrultusunda desteklemeleri ve okul ile iş birliği içinde hareket etme becerilerinin güçlendirilmesi amacıyla okul ve aile hayatı konusunda eğitimler veriyoruz. Söz konusu eğitimlerle anne babaların çocukların eğitim süreçlerine bilinçli ve etkin katılım göstermeleri, okul-aile iş birliğinin güçlendirilmesi ve çocukların okul yaşamına uyumlarının bütüncül bir yaklaşımla desteklenmesini hedefliyoruz. Bu hedef doğrultusunda 2026-2027 eğitim öğretim yılının başlamasıyla okullarla iş birliğinde velilere yönelik 'Okul ve Aile Hayatı' konusunda eğitimleri yaygınlaştıracağız. Okullarla yürütülen iş birlikleri, AEP'in daha geniş bir veli kitlesine ulaştırılmasına ve aile eğitimlerinin eğitim-öğretim süreçleriyle eş güdüm içerisinde yürütülmesine imkan sağlayacak."

Göktaş, 'Okul ve Aile Hayatı' eğitimlerinde çocukların okula başlama ve okula uyum sürecinde anne babaların çocuklarına nasıl destek olabileceklerinin ve bu süreçteki sorumluluklarının ele alınacağını belirtti. Okul ve ailenin birlikte hareket etmesinin çocukların okulu sevmesi ve okul hayatına daha kolay uyum sağlaması açısından önemli olduğunu vurgulayan Bakan Göktaş, eğitimlerde çocukların öğrenmelerini desteklemek ve okul başarısını artırmak için evde yapılabilecek düzenlemelerin, aile içinde okuma alışkanlığının geliştirilmesinin, çocukların yaşına ve ilgisine uygun kitapların seçilmesi konularına yer verildiğini ifade etti. Göktaş, ayrıca çocukların okulda yaşayabileceği öğrenme ve davranış sorunlarına ailelerin nasıl yaklaşmaları gerektiği ve öğretmenlerle iş birliği yapmalarının önemi üzerinde durulacağını kaydetti. Okul ve Aile modülü kapsamında eğitimlerin gerçekleştirilmeye başlandığını bildiren Göktaş, gelecek dönemlerde okullarla gerçekleştirilecek iş birlikleriyle eğitimlerin daha geniş kitleye ulaştırılmasını hedeflediklerini belirtti. Göktaş, böylece ailelerin çocuklarının eğitim ve gelişim süreçlerine yönelik bilgi ve becerilerinin desteklenmesine ve okul-aile iş birliğinin güçlendirilmesine yönelik çalışmaların daha geniş bir alana taşınmasını amaçladıklarını ifade etti.

Kaynak: İHA

Mahinur Özdemir Göktaş, Eğitim, Son Dakika

Son Dakika Eğitim Bakan Göktaş, velilere yönelik okul ve aile hayatı eğitimlerini yaygınlaştıracak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İlk kez açıkladılar ABD, uzaya silah konuşlandırdı İlk kez açıkladılar! ABD, uzaya silah konuşlandırdı
Balkondan düşen 62 yaşındaki adam yaşamını yitirdi Balkondan düşen 62 yaşındaki adam yaşamını yitirdi
UEFA kararını verdi Türkiye’nin iki final başvurusu da kabul edilmedi UEFA kararını verdi! Türkiye'nin iki final başvurusu da kabul edilmedi
Pilot kıyafetiyle İstanbul Havalimanı’ndan kaçtı Her yerde aranıyor Pilot kıyafetiyle İstanbul Havalimanı'ndan kaçtı! Her yerde aranıyor
Utanç davasında karar çıktı 65 yaşındaki kadına cinsel saldırıda mahkeme cezayı kesti Utanç davasında karar çıktı! 65 yaşındaki kadına cinsel saldırıda mahkeme cezayı kesti
Eş-Şara’dan Erdoğan’a teşekkür: ABD yaptırımları arabuluculukla kalktı Eş-Şara'dan Erdoğan'a teşekkür: ABD yaptırımları arabuluculukla kalktı

11:45
Ocakta geliyor Fenerbahçe orta sahayı Premier Lig’den kapatacak
Ocakta geliyor! Fenerbahçe orta sahayı Premier Lig'den kapatacak
11:41
Aile faciası Eşini, kayınpederini ve kayınvalidesini öldürdü
Aile faciası! Eşini, kayınpederini ve kayınvalidesini öldürdü
11:38
Emekli ve memura ne kadar zam yapılacak Bakan Şimşek’ten açıklama var
Emekli ve memura ne kadar zam yapılacak? Bakan Şimşek'ten açıklama var
11:34
Döner, sucuk, kıyma... Et ürünlerinin satışında kurallar baştan aşağı değişti
Döner, sucuk, kıyma... Et ürünlerinin satışında kurallar baştan aşağı değişti
11:06
Kritik veri öncesi altında rüzgar tersine döndü
Kritik veri öncesi altında rüzgar tersine döndü
10:51
Kadın-erkek karışık saf tutunca imam cenaze namazını kıldırmadı
Kadın-erkek karışık saf tutunca imam cenaze namazını kıldırmadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.09.2026 11:58:26. #7.13#
SON DAKİKA: Bakan Göktaş, velilere yönelik okul ve aile hayatı eğitimlerini yaygınlaştıracak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement