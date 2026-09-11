Balıkesir'de okula uyum haftasında minik öğrencilerle ilk gün heyecanı yaşandı - Son Dakika
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Balıkesir'de okula uyum haftasında minik öğrencilerle ilk gün heyecanı yaşandı

Balıkesir\'de okula uyum haftasında minik öğrencilerle ilk gün heyecanı yaşandı
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Balıkesir İl Milli Eğitim Müdürü Selehattin Kal, Altıeylül Kadriye Kemal Gürel İlkokulunu ziyaret ederek 1. sınıf öğrencilerinin ilk gün heyecanına ortak oldu. Ziyarette okulun birimlerinde incelemelerde bulunan Kal, yeni eğitim öğretim yılı hazırlıkları hakkında okul yöneticilerinden bilgi aldı.

2026-2027 eğitim öğretim yılı öncesinde gerçekleştirilen Okula Uyum Haftası kapsamında, İl Milli Eğitim Müdürü Selehattin Kal, Altıeylül İlçe Milli Eğitim Müdürü Çetin Keren ile birlikte Altıeylül Kadriye Kemal Gürel İlkokulunu ziyaret etti. Eğitim hayatına ilk adımlarını atan Minik öğrenciler okula uyum sağladı.

Eğitim hayatına ilk adımlarını atan 1. sınıf öğrencileriyle bir araya gelen İl Milli Eğitim Müdürü Selehattin Kal, minik öğrencilerimizin ilk gün heyecanına ortak oldu. Öğrencilerle sohbet eden Müdür Kal, onların mutluluğunu ve heyecanını paylaşarak yeni eğitim hayatlarında başarılar diledi.

Ziyaret kapsamında okulun çeşitli birimlerinde de incelemelerde bulunan İl Milli Eğitim Müdürü, yeni eğitim öğretim yılı hazırlıkları hakkında okul yöneticilerinden bilgi aldı.

İlk kez okul sıralarıyla buluşan öğrencilerimizin yüzlerindeki tebessümün eşlik ettiği ziyarette, eğitim yolculuğunun en önemli adımlarından biri olan okula uyum sürecinin önemi bir kez daha vurgulandı.

Balıkesir İl Milli Eğitim Müdürü Kal, "Geleceğimizin teminatı çocuklarımızın güvenli, mutlu ve başarılı bir eğitim hayatı geçirmelerini temenni ediyor; 2026-2027 eğitim öğretim yılının öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz ve tüm eğitim camiamız için hayırlı ve verimli olmasını diliyorum" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Eğitim Balıkesir'de okula uyum haftasında minik öğrencilerle ilk gün heyecanı yaşandı - Son Dakika

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