Balıkesir\'de yeni eğitim yılı törenle başladı, Başkan Akın öğrencilere hediye verdi

Balıkesir'de 2026-2027 eğitim-öğretim yılının açılışı dolayısıyla Albay Tayyar-Nuran Oğuz İlkokulunda düzenlenen törene katılan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, yeni eğitim öğretim yılının eğitim camiasına hayırlı olmasını diledi.

Albay Tayyar-Nuran Oğuz İlkokulu'nda gerçekleştirilen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Programda konuşan Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu güçlü bir Türkiye temelinin; iyi yetişmiş, sağlam karakterli, bilgi ve becerili nesillerin yetişmesinden geçtiğini söyledi. 2026-2027 eğitim öğretim yılında il genelinde 187 bine yakın öğrencinin ve 16 bin 500 öğretmenin yeni bir eğitim yolculuğuna başladığı bilgisini veren Ustaoğlu, "İlimiz genelinde eğitim altyapımızı güçlendirmeye, çocuklarımızın nitelikli eğitime erişimini artırmaya ve okullarımızın imkanlarını geliştirmeye devam ediyoruz. Ancak bizim için asıl mesele yalnızca fiziki şartları iyileştirmek değil; bu imkanları en iyi şekilde değerlendirerek bilgili, sağlam karakterli ve sorumluluk sahibi nesiller yetiştirmektir" dedi.

Albay Tayyar - Nuran Oğuz İlkokulu'nda düzenlenen törende konuşan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, yeni eğitim öğretim yılının tüm öğretmen ve öğrencilere başarılar getirmesi temennisinde bulundu. Akın, konuşmasında şunları söyledi: "Bizim en büyük gücümüz; aklını ve vicdanını özgürce kullanan, Cumhuriyetimizin değerlerine sahip çıkan, ülkesini ve milletini seven nesiller yetiştirmektir. Başöğretmenimiz Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün gösterdiği yolda aklı ve bilimi rehber edinerek çocuklarımızı geleceğe hazırlamak hepimizin ortak sorumluluğudur. Çünkü eğitim, bir ülkenin geleceğine yapılan en kıymetli yatırımdır. Bu yeni eğitim öğretim yılının öğrencilerimize, öğretmenlerimize ve ailelerimize başarı, sağlık ve mutluluk getirmesini diliyorum."

Yeni eğitim öğretim yılının ilk zilinin protokol üyeleri tarafından çalınmasının ardından Akın, sınıfları ziyaret ederken öğrencilerle sohbet etti. Yeni dönemde öğrencilere başarılar dileyen Akın, öğrencilere hediyeler verdi.

Başkan Akın, Albay Tayyar - Nuran Oğuz İlkokulu'ndaki programın ardından Halalca Ganime - Hüseyin Bacakoğlu Ortaokulu Ek Hizmet Binasının açılışına katıldı. Eğitime yapılan her yatırımın Türkiye'nin geleceğine yapılan bir yatırım olduğunu ifade eden Akın, "Açılışını yaptığımız Halalca Ganime - Hüseyin Bacakoğlu Ortaokulu Ek Hizmet binasının öğrencilerimize, fedakar öğretmenlerimize ve Halalca mahallemize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Emeği geçen herkesi gönülden tebrik ediyorum" dedi.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Balıkesir Valiliği ve Balıkesir İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün düzenlediği 2026-2027 Eğitim ve Öğretim Yılı "İlköğretim Haftası" kutlama programına ve okul açılış törenine katıldı.

Albay Tayyar-Nuran Oğuz İlkokulu'nda düzenlenen törene Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın'ın yanı sıra Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, Garnizon Komutanı Tümgeneral İsmail Analı, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Balıkesir Milletvekili Belgin Uygur, AK Parti Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey, Altıeylül Kaymakamı Gökhan Gürbüzerol, Karesi Kaymakamı Murat Büyükköse, Balıkesir Cumhuriyet Başsavcısı Abdulkadir Akın, Karesi Belediye Başkanı Mesut Akbıyık, Altıeylül Belediye Başkanı Hakan Şehirli Balıkesir İl Milli Eğitim Müdürü Selehattin Kal, Balıkesir İl Jandarma Komutanı Murat Özer, AK Parti Balıkesir İl Başkanı Mehmet Aydemir, öğrenciler, aileler ve basın mensupları katıldı.