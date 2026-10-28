Balıkesir finalinde Burhaniye Celal Toraman Anadolu Lisesi il ikincisi oldu - Son Dakika
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Balıkesir finalinde Burhaniye Celal Toraman Anadolu Lisesi il ikincisi oldu

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Balıkesir finalinde Burhaniye Celal Toraman Anadolu Lisesi il ikincisi oldu
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Balıkesir'de düzenlenen Tabiat ve Yaşanabilir Çevre Bilgi Yarışması il finalinde Burhaniye Celal Toraman Anadolu Lisesi öğrencileri il ikincisi oldu. Öğrenciler ödüllerini İl Milli Eğitim Müdürü Selehattin Kal'dan aldı; İlçe Milli Eğitim Müdürü Bora Zihni onları tebrik etti.

Balıkesir'de düzenlenen Tabiat ve Yaşanabilir Çevre Bilgi Yarışması il finali yapıldı. Yarışmada il ikincisi olan Burhaniye Celal Toraman Anadolu Lisesi öğrenceleri ilçenin gururu oldu.

Burhaniye' de Celal Toraman Anadolu Lisesi öğrencileri Balıkesir de düzenlenen bilgi yarışmasında il ikincisi oldu. Başarılı öğrenciler ilçenin gururu haline gelirken, ödüllerini İl Milli Eğitim Müdürü Selehattin Kal'ın elinden aldı. Başarılı öğrencileri kutlayan Burhaniye İlçe Milli Eğitim Müdürü Bora Zihni, "Bakanlığımızın ortaöğretim öğrencilerine düzenlediği "Tabiat ve Yaşanabilir Çevre Bilgi Yarışması" nda ikinci olan Celal Toraman Anadolu Lisesi öğrencileri ödüllerini İl Milli Eğitim müdürümüz Selehattin Kal'ın elinden aldı. Öğrencilerimizi ve öğretmenlerimizi tebrik eder, başarılarının devamını dileriz" dedi.

Kaynak: İHA
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