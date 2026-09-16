Bandırma'da kış dönemi yüzme eğitimleri 28 Eylül 2026'da başlıyor - Son Dakika
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Bandırma'da kış dönemi yüzme eğitimleri 28 Eylül 2026'da başlıyor

Bandırma\'da kış dönemi yüzme eğitimleri 28 Eylül 2026\'da başlıyor
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Balıkesir'in Bandırma ilçesinde yürütülen "Yüzme Bilmeyen Kalmasın" Projesi kapsamında kış dönemi yüzme eğitimleri 28 Eylül 2026 tarihinde başlayacak. Haftanın her günü düzenlenecek eğitimlere 2014-2018 doğumlu çocuklar ile yüzme öğrenmek isteyen yetişkinler katılabilecek, kayıtlar e-Devlet üzerinden yapılacak.

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde, Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü bünyesinde yürütülen "Yüzme Bilmeyen Kalmasın" Projesi kapsamında kış dönemi yüzme eğitimleri 28 Eylül 2026 tarihinde başlayacak. Eğitimlere çocukların yanı sıra yüzme öğrenmek isteyen yetişkinler de katılabilecek.

Bandırma Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilecek yüzme eğitimleri, haftanın her günü düzenlenecek. Proje kapsamında farklı yaş gruplarındaki vatandaşlara yüzme öğrenme imkanı sunulacak.

Eğitimlere 2014, 2015, 2016, 2017 ve 2018 doğumlu çocukların yanı sıra yüzme öğrenmek isteyen yetişkinler de katılabilecek.

-Kayıtlar e-Devlet üzerinden yapılabilecek

Yüzme eğitimlerine katılmak isteyen vatandaşlar, kayıt işlemlerini Spor Bilgi Sistemi ve e-Devlet üzerinden gerçekleştirebilecek. Eğitimler hakkında detaylı bilgi almak isteyen vatandaşlar ise Bandırma Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ile yüzme havuzuna başvurabilecek.

Kaynak: İHA

Balıkesir, Bandırma, E-Devlet, Eğitim, Eylül, Son Dakika

Son Dakika Eğitim Bandırma'da kış dönemi yüzme eğitimleri 28 Eylül 2026'da başlıyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bandırma'da kış dönemi yüzme eğitimleri 28 Eylül 2026'da başlıyor - Son Dakika
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