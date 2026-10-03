Bandırma\'da Kur\'an kursu programında sürelerin fazileti konuşuldu

Bandırma'da Kur'an kursu programında sürelerin fazileti konuşulduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bandırma Tekke Kur'an Kursu'nda İlçe Vaizi Emrullah Sayar'ın katılımıyla öğreticiler ve öğrencilerle program yapıldı. Programda sürelerin faziletlerine rivayetler ele alındı; Sayar, öğrencilerle 'Lafzın Hamili Mananın Amili' eserinin 1. cüz 20. sayfasını değerlendirdi.
Bandırma Tekke Kur'an Kursu'nda, İlçe Vaizi Emrullah Sayar'ın katılımıyla öğreticiler ve öğrencilerle değerlendirme programı gerçekleştirildi.
Program kapsamında İlçe Vaizi Emrullah Sayar, Tekke Kur'an Kursu'nda görev yapan Kur'an kursu öğreticileriyle bir araya geldi. Gerçekleştirilen sohbette dini içerikli konular ele alınırken, Dr. Mustafa Mehmetoğlu'nun "Sürelerin Faziletlerine Dair Rivayetlerin Sürelerin İçeriği ile İlişkisi" başlıklı araştırma makalesinden yararlanıldı.
Sohbette, sürelerin faziletlerine ilişkin rivayetler ile sürelerin içerikleri arasındaki ilişki üzerine değerlendirmelerde bulunuldu. Konuya ilişkin karşılıklı görüş alışverişi gerçekleştirildi.
İlçe Vaizi Emrullah Sayar, programın devamında Tekke Kur'an Kursu öğrencileriyle de bir araya geldi. Sayar, Diyanet İşleri Başkanlığı yayınlarından "Lafzın Hamili Mananın Amili" adlı eserin 1. cüzünün 20. sayfasında yer alan bölüm üzerinden öğrencilerle değerlendirmelerde bulundu.
Sohbet ve karşılıklı görüş alışverişi şeklinde gerçekleştirilen program, yapılan değerlendirmelerin ardından sona erdi.
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