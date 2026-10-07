Bandırma\'da yükümlüler, denetimli serbestlik kütüphanesinde edebiyatçılarla buluştu

Bandırma Denetimli Serbestlik Müdürlüğü kütüphanesinde düzenlenen edebiyat buluşmasında yükümlüler, yazar ve şairlerle bir araya geldi. Etkinlikte edebiyatın iyileştirici gücü ele alınırken, katılımcılarla edebiyat üzerine sohbet gerçekleştirildi.

Bandırma Denetimli Serbestlik Müdürlüğü kütüphanesinde yükümlülere yönelik edebiyat buluşması gerçekleştirildi.

Gönüllü yazarlar Fatoş Cemre ve Ayşe Kayacan ile şair Ahmet Batu'nun katılımıyla düzenlenen etkinlikte yükümlüler, edebiyat dünyasının farklı yönleriyle bir araya geldi. Edebiyatın iyileştirici gücünün ele alındığı buluşmada, katılımcılarla edebiyat üzerine sohbet gerçekleştirildi. Yazar ve şairler, edebiyatla ilgili deneyimlerini katılımcılarla paylaşırken, etkinlikte farklı edebi konular üzerine görüş alışverişinde bulunuldu.

Yükümlülerin yazar ve şairlerle bir araya gelerek edebiyat dünyasını yakından tanıma fırsatı bulduğu etkinlikte, edebiyatın bireyler üzerindeki etkisi ve edebiyat çalışmalarının kişisel gelişime katkısı üzerine sohbet edildi.

Bandırma Denetimli Serbestlik Müdürlüğü tarafından etkinliğe katkı sağlayan gönüllü yazarlar Fatoş Cemre, Ayşe Kayacan ve şair Ahmet Batu'ya teşekkür edildi.