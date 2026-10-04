Bandırma Fatih İlkokulu öğrencileri müdürlükleri gezdi, Lego polis arabası hediye etti - Son Dakika
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Bandırma Fatih İlkokulu öğrencileri müdürlükleri gezdi, Lego polis arabası hediye etti

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Bandırma Fatih İlkokulu öğrencileri müdürlükleri gezdi, Lego polis arabası hediye etti
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Bandırma Fatih İlkokulu 4/B öğrencileri, Emniyet ve Nüfus Müdürlüklerini ziyaret ederek kimlik, parmak izi ve trafik güvenliğini uygulamalı öğrendi. Öğrenciler, Lego setiyle tasarladıkları polis arabasını Emniyet Müdürü Hasan Şahin'e hediye etti.

Bandırma Fatih İlkokulu 4/B sınıfı öğrencileri, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında okul dışı öğrenme ortamlarından yararlanarak Bandırma İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Bandırma Nüfus Müdürlüğünü ziyaret etti.

Sınıf öğretmeni Deniz Altıntaş'ın rehberliğinde gerçekleştirilen gezi kapsamında öğrenciler, Sosyal Bilgiler, Trafik Güvenliği ile İnsan Hakları, Vatandaşlık ve Demokrasi derslerinde edindikleri bilgileri gerçek yaşamla ilişkilendirme fırsatı buldu.

Gerçekleştirilen ziyarette öğrenciler, resmi kimlik belgelerini inceleyerek kişisel kimliklerine ilişkin bilgiler edinirken, parmak izlerinin her birey için farklı olduğunu da uygulamalı olarak öğrendi.

Trafik güvenliği konusunda da bilgilendirilen öğrenciler, trafikte hem kendi hayatlarının hem de diğer insanların yaşamlarının önemini yerinde öğrenme fırsatı yakaladı. Ziyaret kapsamında öğrencilere hak ve özgürlüklere saygı, vatandaşlık bilinci ve toplumsal sorumluluk konularında da bilgiler aktarıldı.

Öğrencilerden Emniyet Müdürü Şahin'e anlamlı hediye

Gezi sırasında 4/B sınıfı öğrencileri tarafından Lego Education Spike Essential seti kullanılarak tasarlanan ve programlanan "Polis Arabası" modeli, Bandırma İlçe Emniyet Müdürü Hasan Şahin'e hediye edildi. Öğrencilerin kendi hazırladıkları modeli Emniyet Müdürü Hasan Şahin'e takdim etmesi, ziyaretin dikkat çeken anlarından biri oldu. Fatih İlkokulu 4/B sınıfı öğrencileri, gerçekleştirdikleri ziyaretle sınıfta öğrendikleri bilgileri gerçek yaşam deneyimleriyle pekiştirdi.

Sınıf Öğretmeni Deniz Altıntaş, ziyarette kendilerini ağırlayan Bandırma İlçe Emniyet Müdürü Hasan Şahin, Bandırma İlçe Nüfus Müdürü Fatih Ateş ve kurum personeline teşekkür etti.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Bandırma Fatih İlkokulu öğrencileri müdürlükleri gezdi, Lego polis arabası hediye etti - Son Dakika
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