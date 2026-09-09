Bartın Üniversitesi, YÖKAK ara değerlendirmesinde tam akreditasyon almaya hak kazandı - Son Dakika
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Bartın Üniversitesi, YÖKAK ara değerlendirmesinde tam akreditasyon almaya hak kazandı

Bartın Üniversitesi, YÖKAK ara değerlendirmesinde tam akreditasyon almaya hak kazandı
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Bartın Üniversitesi (BARÜ), Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) tarafından yürütülen Kurumsal Akreditasyon Programı kapsamında yapılan ara değerlendirme sonucunda tam akreditasyon aldı. Böylece kurumsal akreditasyon süresi 2029 yılına kadar uzayan BARÜ, kalite güvencesi ve eğitim alanlarındaki başarısını tescillemiş oldu.

Bartın Üniversitesi (BARÜ), Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) tarafından yürütülen Kurumsal Akreditasyon Programı (KAP) kapsamında yapılan ara değerlendirme sonucunda tam akreditasyon almaya hak kazandı.

Bartın Üniversitesi (BARÜ) kalite güvencesi, eğitim-öğretim ve araştırma-geliştirme çalışmalarıyla önemli bir başarı daha elde etti. Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) tarafından yürütülen Kurumsal Akreditasyon Programı (KAP) kapsamında gerçekleştirilen ara değerlendirme sonucunda BARÜ, tam akreditasyon alma başarısı gösterdi.

YÖKAK'tan BARÜ'ye tam akreditasyon

KAP kapsamında daha önce 2 yıl süreyle şartlı akreditasyon alan BARÜ, iyileştirme çalışmalarını kararlılıkla sürdürdü. Bu süreçte kalite güvencesi, eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme, toplumsal katkı ve yönetim sistemi alanlarında çeşitli iyileştirme faaliyetleri yürütüldü. Bu gelişmeler doğrultusunda YÖKAK bağımsız değerlendirme ekibi tarafından ayrıntılı incelemelerin yapıldığı bir ara değerlendirme gerçekleştirildi. Değerlendirme sonucunda BARÜ'nün YÖKAK'ın belirlediği ölçütleri karşıladığı tespit edilerek tam akreditasyon almasına karar verildi. Böylece BARÜ'nün kurumsal akreditasyon süresi 2029 yılına kadar geçerli hale geldi.

BARÜ'de 31 lisans ve 8 ön lisans programının akreditasyonu bulunuyor. Kurumsal akreditasyon çalışmalarının yanında BARÜ'de 9 fakülte ve 4 meslek yüksekokulundaki programlara yönelik kalite çalışmaları da yürütülüyor. Halihazırda BARÜ'nün MÜDEK, FEDEK, EPDAD, STAR, İAA, PEMDER, SPORAK ve HEPDAK tarafından verilen 31 lisans programının akreditasyonu bulunuyor. MEDEK tarafından ise 8 ön lisans programı akredite edilen BARÜ, nitelikli eğitim vizyonu doğrultusunda akredite olan programların sayısını artırmak için çalışmalarını sürdürüyor.

"Tam akreditasyonla eğitim kalitemizi tescilledik."

BARÜ'nün tam akreditasyon sürecine yönelik değerlendirmelerde bulunan Rektör Prof. Dr. Ahmet Akkaya, "Eğitim-öğretim ve araştırma-geliştirme faaliyetleri başta olmak üzere her alanda sürekli iyileştirme anlayışımızı sürdürüyoruz. Bu doğrultuda YÖKAK tarafından Üniversitemizin kalite güvencesi çalışmalarının tam akreditasyonla sonuçlandırılmasından büyük memnuniyet duyuyoruz. Elde ettiğimiz başarıyı sürdürerek kalite standartlarını daha ileriye taşımaya ve program akreditasyonunu artırmaya devam edeceğiz. Bu süreçteki Kalite Koordinatörü Prof. Dr. Çetin Semerci'ye, şu anki Kalite Koordinatörü Prof. Dr. Elif Karahan ve ekibi ile emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Kaynak: İHA

Eğitim, Son Dakika

Son Dakika Eğitim Bartın Üniversitesi, YÖKAK ara değerlendirmesinde tam akreditasyon almaya hak kazandı - Son Dakika

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