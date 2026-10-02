Bartın Üniversitesinin Köy Akademisi projesi Gürgenpınarı Ortaokulunda başlıyor

Bartın Üniversitesinin (BARÜ) TÜBİTAK 4009 Köy Okullarına Yönelik Destek Programı kapsamındaki projesiyle bilim ve sanat etkinlikleri, köy okulu öğrencileri ve köy halkıyla buluşturulacak.

Bartın Üniversitesi (BARÜ) Eğitim Fakültesinden Dr. Öğr. Üyesi Bekir Güler'in yürütücülüğünü yaptığı TÜBİTAK 4009 Köy Okullarına Yönelik Destek Programı kapsamında desteklenen proje başlıyor. BARÜ'nün TÜBİTAK 4009 Programı kapsamındaki ilk projesi olan "Köy Akademisi: Doğadan Bilime, Hayattan Sanata" isimli çalışmayla Bartın'da iki günlük bilim ve sanat etkinlikleri gerçekleştirilecek. Farklı disiplinlerden araştırmacı ve eğitmenler, köylerde bilim ve sanat okuryazarlığını geliştirmeyi amaçlayan etkinliklerle öğrenciler ve köy halkıyla buluşacak.

Bartın Gürgenpınarı Ortaokulunda 12-13 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilecek programda, katılımcıların doğrudan deneyim kazanmasına yönelik 14 farklı etkinlik ve söyleşi düzenlenecek. Atölye çalışmaları ve saha uygulamalarının da gerçekleştirileceği programla 100'ün üzerinde öğrenci ve köy halkına çeşitli öğrenme deneyimleri sunulması, öğretmenlere ise mesleki destek sağlanması ve ders içi kullanımda yararlanabilecekleri kaynakların kazandırılması hedefleniyor.

Proje ekibinde araştırmacı olarak BARÜ Eğitim Fakültesinden Doç. Dr. İsmail Eyüpoğlu yer alırken eğitmen kadrosunda Prof. Dr. Ayla Çetin Dindar, Doç. Dr. Bahar Karaman Güvenç, Dr. Öğr. Üyesi Burak Kiras, Arş. Gör. Zekiye Merve Öcal ile Müzik Öğretmeni Kadir Güvenç ve Türkçe Öğretmeni Tuğçe Güler görev alacak.

BARÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Akkaya, üniversitenin sahip olduğu akademik bilgi ve birikimin köy okulları ve köy halkıyla buluşturulmasının önemli olduğunu ifade ederek proje yürütücüsü Dr. Öğr. Üyesi Bekir Güler ile proje ekibini tebrik etti.