BARÜ’de 615 öğrenci iş hayatına atılacak

Bartın Üniversitesi (BARÜ) ile Bartın Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) arasında imzalanan yeni iş birliği protokolü ile 615 öğrenci iş hayatına katılacak.

Bartın Üniversitesi (BARÜ) öğrencilerinin eğitim hayatlarını sürdürürken iş deneyimi kazanmalarını sağlamak amacıyla kurumlar arası iş birliklerini genişletiyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından müjdesi verilen İŞKUR Gençlik Programı kapsamında BARÜ'ye yeni eğitim-öğretim döneminde 615 öğrenci kontenjanı verildi. Bu doğrultuda BARÜ ile Bartın Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) arasında 2026-2027 dönemi için yeni bir protokol yapıldı.

Rektörlük Senato Salonu'nda BARÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Akkaya ile İŞKUR Bartın İl Müdürü Ali Solak tarafından imzalanan protokolle öğrencilerin mesleki gelişimlerine katkı sunulması ve iş deneyimi kazanmaları amaçlanıyor. Program çerçevesinde öğrencilere iş sağlığı ve güvenliği, etkili iletişim, iş ahlakı, motivasyon, stres yönetimi, bağımlılıkla mücadele ile finansal okuryazarlık gibi alanlarda eğitimler verilecek.

Program kapsamında kısmi zamanlı çalışma modeliyle öğrenciler, haftada azami 3 gün çalışabilecek. İŞKUR Gençlik Programı'na 20-24 Ekim 2026 tarihleri arasında başvuru yapılabilecek. Katılımcılar, 27 Ekim 2026 saat 11.00'de BARÜ Kutlubey Yerleşkesi Çeşm-i Cihan Konferans Salonu'nda noter huzurunda çekilecek kura ile belirlenecek. Hak kazanan öğrenciler 16 Kasım 2026 tarihinde iş başı yapacak.

Rektör Akkaya, "Gençlerimizin eğitimleri devam ederken iş hayatına katılmalarını, uygulamalı deneyim kazanarak mesleki bilgi ve becerilerini geliştirmelerini önemsiyoruz. Bu doğrultuda öğrencilerimize önemli fırsatlar sunan İŞKUR Gençlik Programı'nın hayata geçirilmesine öncülük eden ve gençlerimizin geleceğe daha donanımlı hazırlanmasına yönelik desteklerini sürdüren Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarımı sunuyorum. İŞKUR ile gerçekleştirdiğimiz iş birliğinin gençlerimiz için hayırlı olmasını diliyorum" dedi.