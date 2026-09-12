BARÜ'de bağımlılıkla mücadele için eğitim ve dumansız kampüs çalışmaları sürüyor - Son Dakika
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BARÜ'de bağımlılıkla mücadele için eğitim ve dumansız kampüs çalışmaları sürüyor

BARÜ\'de bağımlılıkla mücadele için eğitim ve dumansız kampüs çalışmaları sürüyor
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Bartın Üniversitesi (BARÜ), gençleri bağımlılıklardan korumak ve sağlıklı yaşam alışkanlıkları kazandırmak amacıyla farkındalık çalışmaları yürütüyor. Kampüs genelinde tütün ürünü kullanımı belirli alanlarla sınırlandırılarak dumansız hava sahası şeridi oluşturuldu.

Bartın Üniversitesi (BARÜ) gençleri bağımlılıklardan korumak ve sağlıklı yaşam alışkanlıkları edinmelerini desteklemek amacıyla çeşitli alanlarda farkındalık çalışmaları yürütüyor.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından yürütülen "Spor Dostu Kampüs" ve "Dumansız Kampüs" uygulamaları, gençlerin sağlıklı yaşam alışkanlıkları kazanması ve bağımlılık risklerine karşı korunmasında önem taşıyor. Bartın Üniversitesi (BARÜ) de bu kapsamda eğitim programları, seminerler, bilimsel araştırmalar ve dumansız hava sahası çalışmaları gibi çeşitli faaliyetlere imza atıyor.

Geçtiğimiz aylarda Kutlubey Yerleşkesi'nin "Spor Dostu Kampüs" ünvanı aldığı BARÜ; YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar'ın dikkat çektiği "Dumansız Kampüs", yasa dışı bahis ve kumar bağımlılığıyla mücadele konularına katkı sunuyor. Spor faaliyetlerinin yaygınlaştırılması, sosyal ve kültürel etkinliklerin çeşitlendirilmesi, öğrencilerin kampüs yaşamına aktif katılımının sağlanmasıyla gençlerin anlamlı hedeflere yönelmelerine imkan sağlanıyor.

Sağlıklı kampüs anlayışı bağımlılıkla mücadele çalışmalarına taşınıyor

BARÜ'de akademik ve idari personel ile öğrencilerin sağlıklı yaşam ve bağımlılıkla mücadele konularında farkındalıklarının artırılması bütüncül bir yaklaşımla ele alınıyor. Bu doğrultuda BARÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Akkaya'nın destekleriyle, Bağımlılıkla Mücadele Ofisi koordinasyonunda 2025-2026 akademik yılında eğitim, araştırma, toplumsal farkındalık ve koruyucu-önleyici faaliyetler gerçekleştirildi. Yürütülen saha çalışmaları ve altyapı düzenlemeleriyle kampüs sınırları içerisindeki tütün ürünü kullanımı belirli alanlarla sınırlandırılarak dumansız hava sahası şeridi oluşturuldu.

Dumansız kampüs çalışmaları, eğitimler, seminerler…

"Dumansız Kampüs" uygulamalarının yanı sıra günümüz problemlerinden olan sanal bahis ve kumar bağımlılığı, dijital bağımlılıklar, ekran ve teknoloji bağımlılığı gibi risklere de önlemler alınıyor. Yıl boyunca binlerce öğrenciye "Bağımlılık Türleri ve Bağımlılıkla Mücadele" eğitimi verilirken İŞKUR İşgücü Uyum Programı kapsamında bağımlılık türleri, risk faktörleri ve korunma yolları anlatılıyor. Ayrıca sanal bahis ve kumar bağımlılığı, ekran ve teknoloji bağımlılığına yönelik kurumlar arası iş birliğiyle etkinlikler yapılıyor.

Bağımlılığın farklı türlerine yönelik bilimsel araştırmaların yürütüldüğü BARÜ'de 19 akademisyen; madde kullanım bozukluğu, teknoloji ve internet bağımlılığı, siber zorbalık ve sosyal medya kullanımı gibi konularda araştırmalar gerçekleştiriyor. Bağımlılıkla mücadele içerikli dersler akademik müfredatta yer alırken öğrenciler de sosyal sorumluluk projeleriyle farkındalık çalışmalarına katkı sunuyor.

Rektör Akkaya, gençlerin sağlıklı bir gelecek kurmalarını destekleyen bu çalışmaların BARÜ'nün öncelikli alanları arasında yer aldığını belirterek bağımlılıkla mücadelede eğitim, bilim ve sosyal yaşamı bir araya getiren çalışmaların sürdürüleceğini ifade etti.

Kaynak: İHA

Eğitim, Son Dakika

Son Dakika Eğitim BARÜ'de bağımlılıkla mücadele için eğitim ve dumansız kampüs çalışmaları sürüyor - Son Dakika

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