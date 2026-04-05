BARÜ'den İsrail'e İdam Cezası Tepkisi
Üye Girişi
Son Dakika Logo

BARÜ'den İsrail'e İdam Cezası Tepkisi

05.04.2026 21:34
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bartın Üniversitesi, İsrail'in idam cezası düzenlemesini insan haklarına aykırı buldu.

Bartın Üniversitesi (BARÜ) tarafından İsrail Parlamentosu'nun idam cezasına ilişkin yasa hakkında kamuoyu açıklaması yapıldı

Açıklamada, "Bartın Üniversitesi (BARÜ) Rektörlüğü, İsrail tarafından Filistinlilere yönelik idam cezasını öngören yasal düzenlemeyi evrensel insan hakları ilkeleri bağlamında derin bir kaygıyla karşılamaktadır. Söz konusu tasarı, başta İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi ve Medeni ve Siyasi Haklara İlişkin Uluslararası Sözleşme olmak üzere, uluslararası hukukun temel metinleriyle açıkça çelişmektedir.

Bu yasal düzenleme belirli bir etnik ve dini gruba yönelik özel bir infaz mekanizması tesis etmesi bakımından uluslararası hukukun eşitlik ilkesini ve ayrımcılık yasağını ihlal etmektedir. Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin (UCM) İsrailli üst düzey yöneticiler hakkındaki mevcut kararları ışığında değerlendirildiğinde, bölgedeki sistematik hak ihlallerini ve ayrımcı politikaları yasal bir zeminde kurumsallaştırma riski taşımaktadır. Yalnızca bölgesel güvenliği değil, uluslararası normların aşınmasına yol açarak küresel barış ve istikrarı da doğrudan tehdit etmektedir.

Bartın Üniversitesi Rektörlüğü olarak insan hakları ve hukukun üstünlüğü ilkeleriyle bağdaşmayan bu düzenlemeyi en güçlü şekilde kınıyoruz. İlgili yasanın ivedilikle yürürlükten kaldırılması gerekliliğini vurguluyor; başta Birleşmiş Milletler (BM) olmak üzere tüm uluslararası kuruluşları ve küresel kamuoyunu, bu hukuka aykırı adımın uygulanmasını engellemek üzere gerekli uluslararası mekanizmaları işletmeye davet ediyoruz" ifadeleri kullanıldı. - BARTIN

Kaynak: İHA

İnsan Hakları, İsrail, Eğitim, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.04.2026 05:57:28. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.