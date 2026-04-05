BARÜ\'den İsrail\'e İdam Cezası Tepkisi

Bartın Üniversitesi (BARÜ) tarafından İsrail Parlamentosu'nun idam cezasına ilişkin yasa hakkında kamuoyu açıklaması yapıldı

Açıklamada, "Bartın Üniversitesi (BARÜ) Rektörlüğü, İsrail tarafından Filistinlilere yönelik idam cezasını öngören yasal düzenlemeyi evrensel insan hakları ilkeleri bağlamında derin bir kaygıyla karşılamaktadır. Söz konusu tasarı, başta İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi ve Medeni ve Siyasi Haklara İlişkin Uluslararası Sözleşme olmak üzere, uluslararası hukukun temel metinleriyle açıkça çelişmektedir.

Bu yasal düzenleme belirli bir etnik ve dini gruba yönelik özel bir infaz mekanizması tesis etmesi bakımından uluslararası hukukun eşitlik ilkesini ve ayrımcılık yasağını ihlal etmektedir. Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin (UCM) İsrailli üst düzey yöneticiler hakkındaki mevcut kararları ışığında değerlendirildiğinde, bölgedeki sistematik hak ihlallerini ve ayrımcı politikaları yasal bir zeminde kurumsallaştırma riski taşımaktadır. Yalnızca bölgesel güvenliği değil, uluslararası normların aşınmasına yol açarak küresel barış ve istikrarı da doğrudan tehdit etmektedir.

Bartın Üniversitesi Rektörlüğü olarak insan hakları ve hukukun üstünlüğü ilkeleriyle bağdaşmayan bu düzenlemeyi en güçlü şekilde kınıyoruz. İlgili yasanın ivedilikle yürürlükten kaldırılması gerekliliğini vurguluyor; başta Birleşmiş Milletler (BM) olmak üzere tüm uluslararası kuruluşları ve küresel kamuoyunu, bu hukuka aykırı adımın uygulanmasını engellemek üzere gerekli uluslararası mekanizmaları işletmeye davet ediyoruz" ifadeleri kullanıldı. - BARTIN