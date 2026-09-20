BARÜ\'nün öğretim elemanı performans uygulaması YÖKAK\'ta 12 iyi örnek arasına girdi

Bartın Üniversitesinin (BARÜ) uygulamaları Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) tarafından düzenlenen 2. Uluslararası Kalite Güvencesi ve Akreditasyon Konferansı'nda "İyi Uygulama Örneği" olarak seçildi.

Bartın Üniversitesi (BARÜ) Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) tarafından "Dijital Dönüşüm Sürecinde Kalite Güvence Sistemleri ve Yapay Zeka" temasıyla düzenlenen 2. YÖKAK Uluslararası Kalite Güvencesi ve Akreditasyon Konferansı'na katıldı. Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) ev sahipliğinde gerçekleştirilen programda BARÜ Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Zafer Ceylan, Prof. Dr. Mehmet Cengiz Karaismailoğlu, önceki Kalite Koordinatörü Prof. Dr. Çetin Semerci, Kalite Koordinatörü Prof. Dr. Elif Karahan ile BARÜ'nün farklı birimlerinden akademisyenler yer aldı.

Konferansın açılışında konuşan YÖKAK Başkanı Prof. Dr. Ümit Kocabıçak, Türkiye'deki 208 üniversitenin yaklaşık yüzde 65'inin son 25 yılda kurulduğunu belirterek, bu kurumların niteliğinin artırılmasında kalite güvence süreçlerinin kritik rol oynadığını vurguladı.

Yükseköğretimde kalite güvencesinin geleceği, dijital dönüşüm, yapay zeka ve yenilikçi kalite güvencesi yaklaşımlarının ele alındığı konferansta, BARÜ'nün "Öğretim Elemanlarının Yenilikçi Eğitim Öğretim Performanslarının Değerlendirilmesi ve Ödüllendirilmesi" adlı uygulaması "İyi Uygulama Örneği" seçilen 12 çalışmadan biri oldu. Uygulamanın sunumunu yapan Prof. Dr. Çetin Semerci; öğretim elemanlarının yenilikçi eğitim ve öğretim faaliyetlerinin sistematik biçimde değerlendirilmesi, bu çalışmaların görünür hale getirilmesi ve başarılı uygulamaların ödüllendirilmesine yönelik yürütülen süreci anlattı.

BARÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Akkaya, kalite güvencesi alanındaki çalışmalarının uluslararası bir konferansta iyi uygulama örneği olarak seçilmesine yönelik değerlendirmelerde bulunarak "Bartın Üniversitesi olarak eğitim-öğretim süreçlerimizin niteliğini artırmayı ve kalite güvencesi kültürünün bütün birimlerde güçlendirilmesini önceliyoruz. Dijital dönüşüm ve yapay zeka alanındaki gelişmeleri kalite güvencesi süreçlerimize uyumlu hale getiriyor, akademisyenlerimizin yenilikçi çalışmalarını da destekliyoruz. Bu anlayışla YÖKAK tarafından iyi uygulama örneği olarak seçilen çalışmada emeği geçen herkesi tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.