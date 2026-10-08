BARÜ Rektörü Akkaya, YÖK 2026-2027 Akademik Yılı Açılış törenine katıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

BARÜ Rektörü Akkaya, YÖK 2026-2027 Akademik Yılı Açılış törenine katıldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
BARÜ Rektörü Akkaya, YÖK 2026-2027 Akademik Yılı Açılış törenine katıldı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bartın Üniversitesi (BARÜ) Rektörü Prof. Dr. Ahmet Akkaya ile beraberindeki heyet, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen "2026-2027 Yükseköğretim Akademik Yılı Açılış Töreni"ne katıldı.

Bartın Üniversitesi (BARÜ) Rektörü Prof. Dr. Ahmet Akkaya ile beraberindeki heyet, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen "2026-2027 Yükseköğretim Akademik Yılı Açılış Töreni"ne katıldı.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından düzenlenen "2026-2027 Yükseköğretim Akademik Yılı Açılış Töreni", Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Törene Bartın Üniversitesi (BARÜ) Rektörü Prof. Dr. Ahmet Akkaya, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Cengiz Karaismailoğlu, Rektör Danışmanı Dr. Öğr. Üyesi Özkan Avcı ile Bartın Orman Fakültesinden Prof. Dr. Halil Barış Özel ve öğrenciler katıldı.

YÖK Başkanı Özvar, küresel yükseköğretimde Türkiye'nin konumunun güçlendiğini vurguladı

Törenin açılış konuşmasını yapan YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, "Terörsüz Türkiye hedefini milli birlik ve beraberliğimizi pekiştirecek son derece önemli bir hedef olarak görüyoruz. Bu anlayışla tüm üniversitelerimizi konferanslar, paneller, seminerler ve çalıştaylarla sürece katkı sunmaya davet ediyoruz. Üniversitelerimiz akademik yıl açılış törenleri ve ilk derslerinde bu konuyu ele almaktadır. Bu çalışmaların gençlerimizde ve toplumumuzda farkındalığı artıracağına inanıyoruz." dedi.

Üniversitelerin son yıllarda gösterdikleri gelişime değinen Prof. Dr. Özvar, "Bugün 208 üniversitemiz, yaklaşık 6,3 milyon öğrencimiz ve 190 bine yaklaşan akademik personelimizle dünyanın en büyük yükseköğretim sistemlerinden birine sahibiz. Türkiye'nin küresel yükseköğretimde artan temsil gücüyle 2027 yılına ilişkin uluslararası bir sıralamada dünyada en fazla üniversiteyle temsil edilen 3.ülke olduk. Son 3 yıl içinde yapay zeka, siber güvenlik, tarım ve sağlıkta dijitalleşme ile yeşil dönüşüm başta olmak üzere yaklaşık 80 yeni program açtık. Uluslararasılaşmada ise Türk dünyası ile sınırlı kalmayarak Balkanlardan Afrika'ya İslam dünyasından Asya ve Avrupa'ya uzanan geniş bir coğrafyada ortak üniversite, ortak diploma, hareketlilik ve araştırma programları geliştiriyor, Türkiye'nin bilim diplomasisini güçlendiriyoruz." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Üniversitelerimiz yeni bilgilere ulaşan ve topluma katkı sunan kurumlardır."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sözlerine 2026-2027 akademik yılının öğrencilerin yeni bilgi ve tecrübeler edineceği, üniversitelerin başarılarına yenilerini ekleyeceği verimli bir yıl olmasını temenni ederek başladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Son 3 yılda evleri, eğitim kurumları yerle yeksan edilen buna rağmen mücadelelerinden taviz vermeyen tüm Gazzeli öğrencilere ülkem ve milletim adına en güçlü dayanışma mesajlarımı iletiyorum. Bugünün üniversiteleri var olan bilgiyi kullanarak araştırma faaliyetleriyle yeni bilgilere ulaşan ve ulaştığı bilgileri toplumla paylaşıp meselelerin çözümlerine katkı sunan kurumlardır. Bizim de üniversitelerimizden beklentilerimiz tam olarak bunlardır. Bilhassa yapay zeka alanındaki baş döndürücü gelişmelerle bilgiye erişim hiç olmadığı kadar kolaylaşmıştır. Kaynağa ve bilgiye yapay zeka modelleri üzerinden ulaşmak emeği de büyük oranda devre dışı bıraktı. Bilgiyi karşılaştırmalı olarak ele almanın, onu sorgulamanın önemi giderek azalıyor. Oysa akademide yolda olmak kimi zaman menzile ulaşmaktan daha faydalıdır. Ana aktör insan olmazsa aktarılan bilgi de kalıcı olmaz. Çaba harcanmadan elde edilen bilgi suya yazılan yazı misali anında silinir, kaybolur, unutulur. Bu nedenle üniversitelerimizin yapay zeka ve yeni teknolojiler çerçevesinde bu sorunlarına etraflıca kafa yormaları gerektiğine inanıyorum. Çünkü eğitime yaptığımız her yatırımı geleceğe, insanımıza yapılmış yatırım olarak görüyoruz." diye konuştu.

YÖK 2026-2027 Akademik Yılı açılışı hakkında değerlendirmelerde bulunan Rektör Akkaya ise törenin yükseköğretimde yenilikçilik ve yapay zeka ekseninde önemli mesajlar taşıdığını belirterek BARÜ'nün bilimsel üretim, nitelikli eğitim ve ülkenin kalkınma hedeflerine katkı sunma anlayışıyla çalışmalarını sürdüreceğini ifade etti.

Tören, YÖK 2026 Üstün Başarı Ödülleri'nin takdim edilmesiyle son buldu.

Kaynak: İHA
Ahmet AkkayaEğitimSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Galatasaray’da herkesi şaşırtan Barış Alper kararı Galatasaray'da herkesi şaşırtan Barış Alper kararı
Koyun otlatırken girdiği mağaradan milyoner olarak çıktı Koyun otlatırken girdiği mağaradan milyoner olarak çıktı
Pendik’te bir evin bodrumundan çuvallar dolusu para çıktı Pendik'te bir evin bodrumundan çuvallar dolusu para çıktı
Hakan Fidan’dan asker gönderme açıklaması: Saldırı yapmayacağız Hakan Fidan'dan asker gönderme açıklaması: Saldırı yapmayacağız
Bakan Şimşek: 17 fonun tasfiyesi yapıldı, 43 bin yatırımcının paraları ödendi Bakan Şimşek: 17 fonun tasfiyesi yapıldı, 43 bin yatırımcının paraları ödendi
Ordu’da korkunç olay Anne ve oğlu akrabaları tarafından 2 gün arayla öldürüldü Ordu'da korkunç olay! Anne ve oğlu akrabaları tarafından 2 gün arayla öldürüldü
KYK yurdunda çekildiği söylenen görüntü büyük tartışma yarattı KYK yurdunda çekildiği söylenen görüntü büyük tartışma yarattı
Mourinho sessizliğini bozdu Fenerbahçe ve Türkiye sözleri olay Mourinho sessizliğini bozdu! Fenerbahçe ve Türkiye sözleri olay
18:52
“İBB’ye 168 milyon TL haraç verdim“ dedi: Ahmet Sari ödemelerin nasıl yapıldığını anlattı
“İBB’ye 168 milyon TL haraç verdim" dedi: Ahmet Sari ödemelerin nasıl yapıldığını anlattı
18:52
İstanbul Adliyesi’nde ilginç olay “Yargıda tanıdıklarım var“ deyip para istedi
İstanbul Adliyesi'nde ilginç olay! "Yargıda tanıdıklarım var" deyip para istedi
18:06
Sonuçlar sürpriz İşte Cumhur İttifakı’nın kalesi Erzurum’da yapılan son seçim anketi
Sonuçlar sürpriz! İşte Cumhur İttifakı'nın kalesi Erzurum'da yapılan son seçim anketi
16:51
Atilla Taş’ın kızı hayatını kaybetti
Atilla Taş'ın kızı hayatını kaybetti
16:39
Babasıyla ilgili fon iddiası Bakan Göktaş’ı çok kızdırdı: Eğer insansa ne yapacağını bilir
Babasıyla ilgili fon iddiası Bakan Göktaş'ı çok kızdırdı: Eğer insansa ne yapacağını bilir
16:36
Berna Laçin serbest bırakıldı
Berna Laçin serbest bırakıldı
16:27
Real Madrid’de iki yıldız birbirine girdi Mourinho çılgına döndü
Real Madrid'de iki yıldız birbirine girdi! Mourinho çılgına döndü
15:51
Yeni Parti’nin fon iddiasına Bakan Göktaş’tan rest: İspatlayın, görevimi derhal bırakacağım
Yeni Parti’nin fon iddiasına Bakan Göktaş’tan rest: İspatlayın, görevimi derhal bırakacağım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.10.2026 19:05:20. #7.12#
SON DAKİKA: BARÜ Rektörü Akkaya, YÖK 2026-2027 Akademik Yılı Açılış törenine katıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei