BARÜ Rektörü Akkaya, YÖK 2026-2027 Akademik Yılı Açılış törenine katıldı

Bartın Üniversitesi (BARÜ) Rektörü Prof. Dr. Ahmet Akkaya ile beraberindeki heyet, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen "2026-2027 Yükseköğretim Akademik Yılı Açılış Töreni"ne katıldı.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından düzenlenen "2026-2027 Yükseköğretim Akademik Yılı Açılış Töreni", Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Törene Bartın Üniversitesi (BARÜ) Rektörü Prof. Dr. Ahmet Akkaya, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Cengiz Karaismailoğlu, Rektör Danışmanı Dr. Öğr. Üyesi Özkan Avcı ile Bartın Orman Fakültesinden Prof. Dr. Halil Barış Özel ve öğrenciler katıldı.

YÖK Başkanı Özvar, küresel yükseköğretimde Türkiye'nin konumunun güçlendiğini vurguladı

Törenin açılış konuşmasını yapan YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, "Terörsüz Türkiye hedefini milli birlik ve beraberliğimizi pekiştirecek son derece önemli bir hedef olarak görüyoruz. Bu anlayışla tüm üniversitelerimizi konferanslar, paneller, seminerler ve çalıştaylarla sürece katkı sunmaya davet ediyoruz. Üniversitelerimiz akademik yıl açılış törenleri ve ilk derslerinde bu konuyu ele almaktadır. Bu çalışmaların gençlerimizde ve toplumumuzda farkındalığı artıracağına inanıyoruz." dedi.

Üniversitelerin son yıllarda gösterdikleri gelişime değinen Prof. Dr. Özvar, "Bugün 208 üniversitemiz, yaklaşık 6,3 milyon öğrencimiz ve 190 bine yaklaşan akademik personelimizle dünyanın en büyük yükseköğretim sistemlerinden birine sahibiz. Türkiye'nin küresel yükseköğretimde artan temsil gücüyle 2027 yılına ilişkin uluslararası bir sıralamada dünyada en fazla üniversiteyle temsil edilen 3.ülke olduk. Son 3 yıl içinde yapay zeka, siber güvenlik, tarım ve sağlıkta dijitalleşme ile yeşil dönüşüm başta olmak üzere yaklaşık 80 yeni program açtık. Uluslararasılaşmada ise Türk dünyası ile sınırlı kalmayarak Balkanlardan Afrika'ya İslam dünyasından Asya ve Avrupa'ya uzanan geniş bir coğrafyada ortak üniversite, ortak diploma, hareketlilik ve araştırma programları geliştiriyor, Türkiye'nin bilim diplomasisini güçlendiriyoruz." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Üniversitelerimiz yeni bilgilere ulaşan ve topluma katkı sunan kurumlardır."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sözlerine 2026-2027 akademik yılının öğrencilerin yeni bilgi ve tecrübeler edineceği, üniversitelerin başarılarına yenilerini ekleyeceği verimli bir yıl olmasını temenni ederek başladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Son 3 yılda evleri, eğitim kurumları yerle yeksan edilen buna rağmen mücadelelerinden taviz vermeyen tüm Gazzeli öğrencilere ülkem ve milletim adına en güçlü dayanışma mesajlarımı iletiyorum. Bugünün üniversiteleri var olan bilgiyi kullanarak araştırma faaliyetleriyle yeni bilgilere ulaşan ve ulaştığı bilgileri toplumla paylaşıp meselelerin çözümlerine katkı sunan kurumlardır. Bizim de üniversitelerimizden beklentilerimiz tam olarak bunlardır. Bilhassa yapay zeka alanındaki baş döndürücü gelişmelerle bilgiye erişim hiç olmadığı kadar kolaylaşmıştır. Kaynağa ve bilgiye yapay zeka modelleri üzerinden ulaşmak emeği de büyük oranda devre dışı bıraktı. Bilgiyi karşılaştırmalı olarak ele almanın, onu sorgulamanın önemi giderek azalıyor. Oysa akademide yolda olmak kimi zaman menzile ulaşmaktan daha faydalıdır. Ana aktör insan olmazsa aktarılan bilgi de kalıcı olmaz. Çaba harcanmadan elde edilen bilgi suya yazılan yazı misali anında silinir, kaybolur, unutulur. Bu nedenle üniversitelerimizin yapay zeka ve yeni teknolojiler çerçevesinde bu sorunlarına etraflıca kafa yormaları gerektiğine inanıyorum. Çünkü eğitime yaptığımız her yatırımı geleceğe, insanımıza yapılmış yatırım olarak görüyoruz." diye konuştu.

YÖK 2026-2027 Akademik Yılı açılışı hakkında değerlendirmelerde bulunan Rektör Akkaya ise törenin yükseköğretimde yenilikçilik ve yapay zeka ekseninde önemli mesajlar taşıdığını belirterek BARÜ'nün bilimsel üretim, nitelikli eğitim ve ülkenin kalkınma hedeflerine katkı sunma anlayışıyla çalışmalarını sürdüreceğini ifade etti.

Tören, YÖK 2026 Üstün Başarı Ödülleri'nin takdim edilmesiyle son buldu.