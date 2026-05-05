Başkan Ekinci, gönüllü öğrencilerle trafik kurallarına dikkat çekti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Başkan Ekinci, gönüllü öğrencilerle trafik kurallarına dikkat çekti

Başkan Ekinci, gönüllü öğrencilerle trafik kurallarına dikkat çekti
05.05.2026 11:01  Güncelleme: 11:04
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sorgun Belediye Başkanı Erkut Ekinci, ilçedeki trafik bilincini artırmak ve çocuklara güvenli ulaşım alışkanlıkları kazandırmak amacıyla düzenlenen trafik etkinliğine katıldı.

Sorgun Belediye Başkanı Erkut Ekinci, ilçedeki trafik bilincini artırmak ve çocuklara güvenli ulaşım alışkanlıkları kazandırmak amacıyla düzenlenen trafik etkinliğine katıldı.

Agah Efendi İlkokulu önündeki yaya geçidinde gönüllü öğrenciler ve Sorgun Belediyesi Zabıta Müdürlüğü personelinin katkılarıyla düzenlenen farkındalık çalışmasında öğrenciler trafik kurallarını yaşayarak öğrendi. Ayrıca Başkan Ekinci, minik öğrencilerle yakından ilgilenerek hem yaya hem de sürücülerin uyması gereken kurallar hakkında sohbet etti.

Eğitim sırasında çocuklar yaya geçidi kullanımı, yaya ve sürücülerin uyması gereken temel trafik kuralları hakkında bilgi sahibi oldu.

Öğrenci velisi Ümmühan Kodal, "Böyle olması bizim açımızdan da çocuklarımızın açısından da çok iyi. En azından içimiz rahat. Çünkü trafik yoğunluğu çok. Çocuklarımız okula güvenli geçebiliyor. Çok korkuyoruz her taraf trafik dört yol ağzı olduğu için. Bu konuda memnunuz" dedi.

Öğrenci velilerinden İbrahim Karataş, "Uygulamamız güzel. Şoför ve vatandaşlarımızın biraz daha uygulama yapan görevlilere yardımcı olması gerekli. Sorgun'da bu sıkıntımız yok. Yolcularımız şoförlerimiz trafik kurallarına uyuyorlar" ifadelerine yer verdi.

Eğitimin ardından açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Erkut Ekinci, "Agah Efendi İlkokulu'nda bu uygulama yaklaşık 2 aydır devam eden bir uygulama. Hem öğrencilerimizin hem velilerimizin hem de sürücülerimizin en azından okul giriş çıkış saatlerinde güvenli bir şekilde trafiği sağlama noktasında hem yaya geçidine olan özen itina sürücülerin bu konuda biraz daha hassas davranması hem çocukların güvenliği hem ailelerin güvenliği için iyi bir uygulama oluyor. Bu uygulamalar toplumun yetişmesini sağlıyor. Uygulamaya katılan çocuklar, onların velileri, bu çocukları gören sürücüler bundan sonraki süreçte bu uygulama olmasa bile biraz daha titiz ve dikkatli davranacaklarını düşünüyorum. Bu açıdan önemli. Okul müdürümüzü hem hocamızı hem de öğrencilerimizi kutluyorum, tebrik ederim" dedi. - YOZGAT

Kaynak: İHA

Eğitim, Son Dakika

Son Dakika Eğitim Başkan Ekinci, gönüllü öğrencilerle trafik kurallarına dikkat çekti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Maçı anlatırken autotune kullandı, herkesin diline düştü Maçı anlatırken autotune kullandı, herkesin diline düştü
MHP lideri Bahçeli’den Amedspor Başkanı Nahit Eren’e tebrik mesajı MHP lideri Bahçeli'den Amedspor Başkanı Nahit Eren’e tebrik mesajı
Helikopterle timsah avı: İnsan yiyen canavarı nehirden böyle çıkardılar Helikopterle timsah avı: İnsan yiyen canavarı nehirden böyle çıkardılar
Bursa’da dehşet anları: Konuşma bahanesiyle ara sokağa çağırıp kurşun yağdırdılar Bursa'da dehşet anları: Konuşma bahanesiyle ara sokağa çağırıp kurşun yağdırdılar
Hürmüz’den gelen haberler piyasaları sarstı: Altında sert düşüş Hürmüz'den gelen haberler piyasaları sarstı: Altında sert düşüş
4 kişilik ailenin tatili facia ile bitti 2 çocukları öldü, anne-baba yoğun bakımda 4 kişilik ailenin tatili facia ile bitti! 2 çocukları öldü, anne-baba yoğun bakımda

11:28
İran mı vurdu ABD uçağı ’acil durum’ sinyali verip radardan kayboldu
İran mı vurdu? ABD uçağı 'acil durum' sinyali verip radardan kayboldu
11:25
Bahçeli: İmralı’nın statü konusu ele alınmalı, barış süreci koordinatörlüğü olmasını öneriyorum
Bahçeli: İmralı'nın statü konusu ele alınmalı, barış süreci koordinatörlüğü olmasını öneriyorum
11:14
Met Gala’ya bu kostümler damga vurdu Kimi heykel oldu, kiminin kostümü bağırsağa benzetildi
Met Gala'ya bu kostümler damga vurdu! Kimi heykel oldu, kiminin kostümü bağırsağa benzetildi
11:09
AK Parti’den “ara zam“ açıklaması: Gündemimizde herhangi bir çalışma yok
AK Parti'den "ara zam" açıklaması: Gündemimizde herhangi bir çalışma yok
10:45
Trump’a anket şoku Popülaritesi tarihindeki en dip seviyeye indi
Trump'a anket şoku! Popülaritesi tarihindeki en dip seviyeye indi
10:41
Yeni kanun teklifi TBMM’ye sunuldu 15 maddelik pakette 3 müjde var
Yeni kanun teklifi TBMM'ye sunuldu! 15 maddelik pakette 3 müjde var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.05.2026 11:42:53. #7.12#
SON DAKİKA: Başkan Ekinci, gönüllü öğrencilerle trafik kurallarına dikkat çekti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.