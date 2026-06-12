Velilerden bin 800 parçalık örgü bayrak

İzmir'in Aliağa ilçesinde, Aile Okulu Projesi kapsamında açılan kursta veliler tarafından 16 haftalık çalışma sonucu 2 bin 400 örgü parçasının birleştirilmesiyle yapılan Türk Bayrağı, düzenlenen törenle sergilendi.

Şehit Sebahattin Karakaplan İlk ve Ortaokulu'nda gerçekleştirilen törene Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, İlçe Milli Eğitim Müdürü Dr. Erdoğan Akyüz, Şube Müdürü Huriye Gündüz, mahalle muhtarları, okul müdürleri ve veliler katıldı. Protokol üyeleri, öğrencilerin hazırladığı yıl sonu sergisini ve uygulama bahçesini ziyaret etti. Stantlarda velilerle bir araya gelip sohbet ettiler. Programda, velilerin el emeğiyle ördüğü Türk Bayrağı, Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar'a takdim edildi. Hediyeden duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Acar, "Şehit Sebahattin Karakaplan İlkokulu velilerimize, aldığım en kıymetli hediye olan ve el emeğiyle örülen Türk Bayrağımız için teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Tören, katılımcıların etkinliklerin düzenlenmesinde emeği geçen okul yönetimi ve velilere teşekkür etmesiyle sona erdi. - İZMİR