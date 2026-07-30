Başkan Ural’dan miniklere tatlı sürpriz - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Başkan Ural’dan miniklere tatlı sürpriz

Başkan Ural’dan miniklere tatlı sürpriz
 Güncelleme: 
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tokat’ta Turhal Belediyesi, yaz Kur’an kurslarına devam eden çocuklara 39 camide ikramlık dağıtırken, Belediye Başkanı Mehmet Erdem Ural da miniklerle bir araya gelerek onların kurs sevincine ortak oldu.

Tokat'ta Turhal Belediyesi, yaz Kur'an kurslarına devam eden çocuklara 39 camide ikramlık dağıtırken, Belediye Başkanı Mehmet Erdem Ural da miniklerle bir araya gelerek onların kurs sevincine ortak oldu.

Turhal Belediyesi, okulların tatile girmesiyle birlikte başlayan yaz Kur'an kurslarındaki çocukları unutmadı. İlçe genelinde eğitim veren 39 camideki yaklaşık bin 500 öğrenciye Turhal Belediyesi ekipleri tarafından ikramlıklar dağıtıldı. Şehrin dört bir yanındaki camileri tek tek ziyaret eden belediye ekipleri, çocukların kurs heyecanına tatlı bir sürprizle ortak oldu. Turhal Belediye Başkanı Mehmet Erdem Ural da Cumhuriyet Mahallesi'ndeki Süleymaniye Camii'ndeki ikram dağıtımına katıldı.

Başkan Ural çocukların sofrasına konuk oldu

Süleymaniye Camii'nde eğitim gören miniklerle yakından ilgilenen Başkan Mehmet Erdem Ural, çocuklarla uzun süre sohbet etti. İkramlıklardan çocuklarla birlikte tadan Başkan Ural, dağıtımın ardından yapılan sofra duasına da eşlik etti. Çocukların enerjisinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Belediye Başkanı Mehmet Erdem Ural, "Bugün burada sizlerle vakit geçirmek bizlere de büyük moral oldu. Sizleri böyle pırıl pırıl, Kur'an-ı Kerim yolunda görmek bizleri ayrıca mutlu etti. Bu güzel ortamı hazırlayan ve emeği geçen hocalarımıza şükranlarımı sunuyorum. Tüm kardeşlerime eğitim hayatlarında başarılar diliyorum" dedi.

Kaynak: İHA

Turhal Belediyesi, Mehmet Erdem Ural, Yerel Haberler, Eğitim, Tokat, Son Dakika

Son Dakika Eğitim Başkan Ural’dan miniklere tatlı sürpriz - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kendi ağırlığının 850 katını taşıyabilen böcek Tokat’ta görüntülendi Kendi ağırlığının 850 katını taşıyabilen böcek Tokat'ta görüntülendi
Tacikistan tarafından kırmızı bülten ile aranan uyuşturucu kaçakçısı İstanbul’da yakalandı Tacikistan tarafından kırmızı bülten ile aranan uyuşturucu kaçakçısı İstanbul’da yakalandı
Türkiye’de yaşam süresi değişti: Kadınlar, erkeklerden daha uzun yaşıyor Türkiye’de yaşam süresi değişti: Kadınlar, erkeklerden daha uzun yaşıyor
Tadilat kavgası, silahlı bıçaklı kavgaya döndü 3 kişinin hayati tehlikesi devam ediyor Tadilat kavgası, silahlı bıçaklı kavgaya döndü 3 kişinin hayati tehlikesi devam ediyor
Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davasının 59. duruşması başladı Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davasının 59. duruşması başladı
Gülistan Doku soruşturmasında gözaltına alınan 8 şüpheli adliyede Gülistan Doku soruşturmasında gözaltına alınan 8 şüpheli adliyede

10:43
MasterChef şampiyonu Eren Kaşıkçı neden öldü Ünlü şefin ortağı konuştu
MasterChef şampiyonu Eren Kaşıkçı neden öldü? Ünlü şefin ortağı konuştu
10:22
Siyaseti bıraktı, partiyi lağvetti İşte Davutoğlu’nun bundan sonraki yol haritası
Siyaseti bıraktı, partiyi lağvetti! İşte Davutoğlu'nun bundan sonraki yol haritası
10:05
Kask ve eldivenle geldi, yaşlı adamın boynunu kırmaya çalıştı Dehşet anları kamerada
Kask ve eldivenle geldi, yaşlı adamın boynunu kırmaya çalıştı! Dehşet anları kamerada
09:54
35 milyon araç sahibini ilgilendiriyor Polis artık ceza kesemeyecek
35 milyon araç sahibini ilgilendiriyor! Polis artık ceza kesemeyecek
09:22
Akaryakıta yeni zam Bir psikolojik eşik daha aşılıyor
Akaryakıta yeni zam! Bir psikolojik eşik daha aşılıyor
09:12
Gözaltına alınan Erdal Beşikçioğlu’ndan ilk görüntü Kıyafeti dikkat çekti
Gözaltına alınan Erdal Beşikçioğlu'ndan ilk görüntü! Kıyafeti dikkat çekti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.07.2026 10:59:45. #7.12#
SON DAKİKA: Başkan Ural’dan miniklere tatlı sürpriz - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.