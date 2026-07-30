Başkan Ural’dan miniklere tatlı sürpriz

Tokat'ta Turhal Belediyesi, yaz Kur'an kurslarına devam eden çocuklara 39 camide ikramlık dağıtırken, Belediye Başkanı Mehmet Erdem Ural da miniklerle bir araya gelerek onların kurs sevincine ortak oldu.

Turhal Belediyesi, okulların tatile girmesiyle birlikte başlayan yaz Kur'an kurslarındaki çocukları unutmadı. İlçe genelinde eğitim veren 39 camideki yaklaşık bin 500 öğrenciye Turhal Belediyesi ekipleri tarafından ikramlıklar dağıtıldı. Şehrin dört bir yanındaki camileri tek tek ziyaret eden belediye ekipleri, çocukların kurs heyecanına tatlı bir sürprizle ortak oldu. Turhal Belediye Başkanı Mehmet Erdem Ural da Cumhuriyet Mahallesi'ndeki Süleymaniye Camii'ndeki ikram dağıtımına katıldı.

Başkan Ural çocukların sofrasına konuk oldu

Süleymaniye Camii'nde eğitim gören miniklerle yakından ilgilenen Başkan Mehmet Erdem Ural, çocuklarla uzun süre sohbet etti. İkramlıklardan çocuklarla birlikte tadan Başkan Ural, dağıtımın ardından yapılan sofra duasına da eşlik etti. Çocukların enerjisinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Belediye Başkanı Mehmet Erdem Ural, "Bugün burada sizlerle vakit geçirmek bizlere de büyük moral oldu. Sizleri böyle pırıl pırıl, Kur'an-ı Kerim yolunda görmek bizleri ayrıca mutlu etti. Bu güzel ortamı hazırlayan ve emeği geçen hocalarımıza şükranlarımı sunuyorum. Tüm kardeşlerime eğitim hayatlarında başarılar diliyorum" dedi.