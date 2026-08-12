Sapkın hedeflerini açıkça duyuran grup emniyeti harekete geçirdi! Adli işlem başlatıldı

Kendilerini “ Türkiye'nin ilk trans kız grubu” olarak tanıtan “Chakma” isimli grubun sosyal medya paylaşımları gündem oldu. Grup üyelerinden birinin çocuklara yönelik ifadeleri üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından inceleme başlatıldı.

ÇOCUKLARA YÖNELİK SÖZLERİ TEPKİ ÇEKTİ

Grubun sosyal medyada yayımlanan bir videosunda, küçük yaştaki çocuklara yönelik ifadelerin yer alması tepki topladı.

Videoda grup adına konuşan kişinin, “Bu ülkenin küçük trans çocuklarına örnek olacağız” ifadelerini kullandığı görüldü. Aynı açıklamada çocukların cinsiyetlerini seçebilmelerine ve kendilerine dayatıldığını düşündükleri cinsiyeti yaşamak zorunda olmadıklarına ilişkin ifadeler de kullanıldı.

Grubun ayrıca müzik çalışmaları ve çeşitli gösteriler düzenleyeceğini belirttiği videoda, konserlerin yetişkinlere yönelik olacağı ifade edildi.

Sosyal medyada paylaşılan bir videoda, grubun hedefleri şöyle anlatıldı: "Bu ülkenin küçük trans çocuklarına örnek olacağız; nasıl cinsiyetlerini seçebileceklerini, kendilerine dayatılan cinsiyeti yaşamak zorunda olmadıklarını onlara göstereceğiz. Bizim konserlerimiz +18'den +36 yaş grubuna kadar yönelik olacak ve Türkiye'nin daha önce hiç görmediği şovları yapacağız."

EMNİYET İNCELEME BAŞLATTI

Paylaşımların sosyal medyada gündeme gelmesinin ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Yürütülen inceleme kapsamında, söz konusu açıklamaları yapan kişinin S.C. (26) olduğu belirlendi.

Emniyet ekiplerinin araştırmasında S.C.'nin Türkiye dışında bulunduğu tespit edildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, şüpheli hakkında ‘Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama’ suçundan adli işlem başlatıldığı bildirildi.