Giresun'da anneleri ile sel sularına kapılan iki kız kardeşin cansız bedenleri bulundu - Son Dakika
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Giresun'da anneleri ile sel sularına kapılan iki kız kardeşin cansız bedenleri bulundu

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Giresun'un Görele ilçesinde şiddetli yağışın ardından derenin taşması sonucu sel sularına kapılan iki kız kardeşin cansız bedenlerine ulaşılırken, anneyi arama çalışmaları devam ediyor. Arama çalışmalarının sürdüğü dere kenarında gözyaşlarına hakim olamayan babanın, eşi ve kızlarına seslendiği anlar yürekleri dağladı. Öte yandan, sel sularının geliş anı cep telefonu kameralarına yansıdı.

Giresun'un Görele ilçesi Sis Dağı'nda etkili olan şiddetli yağış sel ve su taşkınlarına neden oldu.

ANNE VE KIZLARI SEL SULARINA KAPILDI

Yağışlar sonrası dağın Giresun tarafında yer alan Zıva Deresi'nde su seviyesi hızla yükselirken, dere kenarında piknik yapan Kırca ailesi sel sularına kapıldı. İlk olarak baba Mehmet Kırca suya kapılırken, eşi Zekiye Kırca (55) ile kızları Burcu ve Burçin Kırca kendisini kurtarmak için çaba sarfetti. Bu sırada baba Mehmet Kırca kendi imkanları ile kurtulurken, eşi ve iki kızı ise sel sularına kapıldı.

Giresun'da anneleri ile sel sularına kapılan iki kız kardeşin cansız bedenleri bulundu

İKİ KIZ KARDEŞİN CANSIZ BEDENLERİ BULUNDU

Yaklaşık 80 kişilik arama kurtarma ekibinin katıldığı çalışmalarda, ilk olarak kız kardeşlerden Burcu Kırca'nın cansız bedenine ulaşıldı. Zekiye Kırca ile Burçin Kırca'yı arama çalışmaları ise havadan ve karadan devam ederken, Burçin Kırca'nın da cansız bedeni dereye düştüğü yerden 25 km mesafede Zıva deresinin denize döküldüğü Çavuşlu sahilinde bulundu.

Giresun'da anneleri ile sel sularına kapılan iki kız kardeşin cansız bedenleri bulundu

BABANIN FERYADI YÜREKLERİ DAĞLADI

Arama çalışmalarının sürdüğü dere kenarında gözyaşlarına hakim olamayan baba Mehmet Kırca, eşi ve kızlarına seslenerek, "Zekiye, çocuklarını toplayıp gittin, beni tek bıraktın. Burçin kızım, sana ev yapmıştım. ‘Evin güzel olmuş, burada dururum' diyordun" sözleriyle acısını dile getirdi.

Görgü tanıkları, iki kız kardeşin dün İstanbul'dan köye geldiklerini, gezmek ve piknik yapmak amacıyla dere kenarına gittikleri sırada yükselen sel sularına kapıldıklarını belirtti.

Giresun'da anneleri ile sel sularına kapılan iki kız kardeşin cansız bedenleri bulundu

VALİ KOÇ: BÜTÜN İMKANLARIMIZI SEFERBER ETTİK

Giresun Valisi Mustafa Koç, bugün Görele ilçesinde şiddetli yağış sonrası sel sularına kapılan anne ve kızını arama çalışmalarını yerinde incelerken, acılı baba Mehmet Kırca'ya ise başsağlığı dileyerek teselli etti.

Vali Koç, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Maalesef bugün öğleden sonra saat 15.00 civarlarında ilimizde bulunan Sis Dağı Yaylası'nda ani ve çok yoğun olan yağış sonrasında Zıva Deresi'nin ani yükselmesi sonucu dere kenarında piknik yaptığını bildiğimiz ailemiz suya kapıldığı yönünde bir ihbar aldı arkadaşlarımız. Tabii babası, sizler de gördünüz, kendi imkanlarıyla kurtulduğu tespit edildi ama maalesef anne ve iki kızının, evladının suya kapıldığı tespit edildi. Ve bütün imkanlarımızla beraber, jandarmamız, JAK'ımız, DSİ'miz, AFAD'ımız, sağlığımız, ilgili alakalı bütün kurumlarımız o andan itibaren bütün imkanlarımızı seferber ettik. Ankara'dan bu tarafa kadar devletimizin hem teknik personel noktasında hem teknik kapasite noktasında bütün imkanlar seferber edilmiş durumda. Hatta gece de, gece görüşlü İHA'larımız da çalışmaya devam edecekler. Bütün ümidimiz, temennimiz, duamız, çabamız vatandaşlarımıza sağ salim ulaşmak" dedi.

Giresun'da anneleri ile sel sularına kapılan iki kız kardeşin cansız bedenleri bulundu

"VATANDAŞLARIMIZ RESMİ MAKAMLARDAN YAPILAN UYARILARI DİKKATE ALSINLAR"

Ani ve çok yoğun yağışların bölgenin bir gerçeği olduğunu kaydeden Vali Koç, "Bölgemizin bir gerçeği maalesef, ani ve çok yoğun yağışlar. Vatandaşlarımız resmi makamlardan yapılan uyarıları dikkate alırlarsa, dere yataklarından uzak dururlarsa, kendi can ve mal güvenlikleri açısından ya da yaşadığımız bu acı olayın tekrar yaşanmaması açısından önemli bir husus olduğunu değerlendiriyorum. Sizlerin aracılığıyla da vatandaşlarımıza bu konuda tekrardan bir hassasiyet göstermelerini temenni ediyorum. Başsağlığı diliyorum ailemize. Arkadaşlarımıza kolaylıklar diliyorum" ifadelerini kullandı.

SELİN BAŞLANGIÇ ANI KAMERADA

Öte yandan, sel sularına kapılan anne Zekiye Kırca'yı arama çalışmaları sürerken sel sularının geliş anı cep telefonu kameralarına yansıdı.

Giresun'da anneleri ile sel sularına kapılan iki kız kardeşin cansız bedenleri bulundu
Kaynak: İHA

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Son Dakika Giresun Giresun'da anneleri ile sel sularına kapılan iki kız kardeşin cansız bedenleri bulundu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Murat Sarıal Murat Sarıal:
    Allah rahmet etsin köylülerime. çok yazık oldu çoook 4 0 Yanıtla
  • Halis demir Halis demir:
    Allah evlat acısı vermesin çok acı Allah rahmet eylesin sabırlar dilerim. 3 0 Yanıtla
  • Selahattin Şahin Selahattin Şahin:
    Allah rahmet eylesin mekanları cennet bahçesi olsun inşallah ???? 2 0 Yanıtla
  • Ferhat Demirel Ferhat Demirel:
    ALLAH rahmet eylesin ALLAH sabır versin inşallah çok üzücü... 1 0 Yanıtla
  • Ahmet Kaya Ahmet Kaya:
    Yaşatınızla allaha hesap verme zamanı 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Giresun'da anneleri ile sel sularına kapılan iki kız kardeşin cansız bedenleri bulundu - Son Dakika
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