Tuzla Belediyesi, Şifa Mimar Sinan Mahallesi'ne Barış Manço Ortaokulu kazandırdı - Son Dakika
Üye Girişi
Eğitim

Tuzla Belediyesi, Şifa Mimar Sinan Mahallesi'ne Barış Manço Ortaokulu kazandırdı

Tuzla Belediyesi, Şifa Mimar Sinan Mahallesi\'ne Barış Manço Ortaokulu kazandırdı

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı öncülüğünde, eğitime verilen desteğin bir göstergesi olarak Tuzla'ya yeni bir okul daha kazandırıldı. 16 derslik, kapalı spor salonu ve çeşitli sosyal alanlarla donatılmış okul, eğitime başladı. Açılışta yaptığı konuşmada isim vermeden İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na göndermede bulunan Başkan Yazıcı, "Kreşler yapıp övünenler, onları da yapamayanlar; kreşlerin metrekaresini ölçerlerse, 1500 kreş yapmış kadar büyük okullar yaptığımızı görürler" dedi.

16.03.2024 16:43  Güncelleme: 16:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tuzla Belediyesi'nin 'Eğitim Kenti Tuzla' hedefiyle yürüttüğü eğitim projeleri arasına, 100 milyon TL yatırımla Şifa Mimar Sinan Mahallesi'ne kazandırılan Barış Manço Ortaokulu da eklendi. Tuzla'da tekli eğitim vizyonu doğrultusunda açılan okul; 16 derslik, bir kapalı spor salonu, iki okul öncesi sınıfı, idari alanlar, dört atölye ve çok amaçlı bir salonu bünyesinde barındırıyor. Açılış törenine, Tuzla Kaymakamı Ümit Hüseyin Güney, Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, İlçe Milli Eğitim Müdürü Metin Çangır, okul yöneticileri, öğrenciler ve siyasi parti temsilcileri katıldı.

Başkan Yazıcı, ilçeye bir okul daha kazandırdı! Açılışa İmamoğlu'na yaptığı gönderme damga vurdu

"9 OKUL, 2 ANA OKULU, 1 BİLSEM'İ TUZLAMIZA KAZANDIRDIK"

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, "16 derslikli Barış Manço Ortaokulu'nun açılışını gerçekleştirdik. Burada ikili eğitim yapılıyordu, tekli eğitime geçildi. 7 yeni okul inşaatı devam ediyor. Çocuklarımızın eğitimi bizim için çok kıymetli; bu kapsamda 9 okul, 2 anasını okul yaptık. Bilim sanat merkezimizi de salı günü açıyoruz. Ama okullarımızı sadece açmakla bırakmıyor, boyasını, badanasını, bütün tadilatı, tamiratlarını da yapıp teslim ediyoruz. Eğitim materyalleri, bilişim sınıfları, laboratuvarlar, okulların dezenfeksiyonu hepsi antiseptik alana uygun olarak bütün çalışmalarımızı çocuklarımız için yapıyoruz. 50 bin öğrencimize kırtasiye yardımında da bulunuyoruz. Özellikle ihtiyaç sahibi belli bir sayıdaki çocuklarımızı okullarımızda tespit ederek her okulda 20-30 öğrencimize de öğle arasında yemek veriyoruz" şeklinde konuştu.

Başkan Yazıcı, ilçeye bir okul daha kazandırdı! Açılışa İmamoğlu'na yaptığı gönderme damga vurdu

"YAPTIĞIMIZ OKUL YATIRIMLARI 1500 KREŞ YATIRIMINA DENK"

Başkan Yazıcı, şu ana kadar yapmış oldukları okul yatırımlarının 1500 kreş yatırımına denk olduğunu belirterek sözlerini şöyle sürdürdü: "Şu anda 9 okul, 2 ana sınıfı ve açtığımız BİLSEM metrekare olarak hesaplanacak olursa, kreşler yapıp övünenler, onları da yapamayanlar; kreşlerin metrekaresini ölçerlerse, 1500 kreş yapmış kadar büyük okullar yaptığımızı görürler. Sadece kreş yapmaya kalksak 1500 tane kreşi şu ana kadar yapmış olurduk" dedi.

Başkan Yazıcı, ilçeye bir okul daha kazandırdı! Açılışa İmamoğlu'na yaptığı gönderme damga vurdu

"TÜRKİYE YÜZYILI'NI BU OKULLARDAN YETİŞEN ÇOCUKLAR KURACAK"

Tuzla'ya başka yeni okullar kazandıracaklarının müjdesini de veren Başkan Yazıcı, "Eğitimin kıymetli olduğuna inanıyoruz. Geleceğimizi, ülkemizin birliğini, bütünlüğünü, beraberliğini, bağımsızlığını ve al bayrağı göklerde dalgalandıracak olan çocuklarımız, bu okullardan yetişecek ve Türkiye Yüzyılını bu çocuklarla beraber inşa edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Şadi Yazıcı, Tuzla, Eğitim, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Eğitim Tuzla Belediyesi, Şifa Mimar Sinan Mahallesi'ne Barış Manço Ortaokulu kazandırdı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Sinop'ta Türkeli Meslek Yüksekokulu Öğrencilerine Ücretsiz İftar Programları
    15:44 Sinop'ta Türkeli Meslek Yüksekokulu Öğrencilerine Ücretsiz İftar Programları

    Sinop'un Türkeli Meslek Yüksekokulu'nda, esnafların desteği ile öğrencilere ücretsiz iftar programları düzenleniyor. İftar programları, öğrencilerin Ramazan ayını daha verimli ve manevi bir şekilde geçirmelerini sağlamayı amaçlıyor. İlçe esnaflarının desteğiyle gerçekleştirilen bu girişim, hem öğrencilere destek olmayı hem de toplum dayanışmasını güçlendirmeyi hedefliyor.

  • Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Gazze'ye insani yardım malzemesi gönderdi
    15:34 Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Gazze'ye insani yardım malzemesi gönderdi

    Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Gazze'deki kadın ve çocuklara yönelik başlatılan insani yardım projesi kapsamında hazırlanan malzemeler yola çıktı. Halk eğitim merkezlerinin öğretmen, usta öğretici ve kursiyerleri tarafından hazırlanan havlu takımları, polar battaniyeler, eşofman altları ve çocuk eşofman takımları Gazze'ye gönderildi. Ayrıca, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından temin edilen kumaşlarla üretilen 30 bin eşofman takımı da ikinci sevkiyatla Mersin'e gönderildi.

  • Tüketiciler Birliği Özel Çocuklara Tüketici Hakları Eğitimi Verdi
    14:50 Tüketiciler Birliği Özel Çocuklara Tüketici Hakları Eğitimi Verdi

    Tüketiciler Birliği, Tüketici Haftası dolayısıyla özel çocuklarla bir araya gelerek alışveriş yapma konusunda bilgilendirme ve eğitim verdi. Genel Başkan Mahmut Şahin, çocuklara neyi alıp almayacaklarını, neyin yararlı ve zararlı olduğunu anlattıklarını belirtti.

  • Samsun'da Ortaokul Öğrencilerine Liseler Hakkında Bilgilendirme Etkinlikleri Düzenlendi
    14:48 Samsun'da Ortaokul Öğrencilerine Liseler Hakkında Bilgilendirme Etkinlikleri Düzenlendi

    Atakum ilçesinde bulunan Fatih Sultan Mehmet Ortaokulu Rehberlik Servisi tarafından 8. sınıf öğrencilerine Samsun'daki merkezi sınav ve yerel yerleştirme ile öğrenci alan öğretim kurumları hakkında bilgilendirme eğitimi verildi. Eğitimlerin ardından öğrencilere anket uygulandı ve ilgileri doğrultusunda liselere gidilerek okul imkanları ve verilen eğitim hakkında bilgilendirme yapıldı.

  • Aydın Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde 'deprem anı ve tahliye tatbikatı' düzenlendi
    14:24 Aydın Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde 'deprem anı ve tahliye tatbikatı' düzenlendi

    Aydın Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrenci, öğretmen ve yöneticiler acil durumlar konusunda bilgilendirilirken 'deprem anı ve tahliye tatbikatı' düzenlendi. Tatbikatta deprem riskine karşı hazırlıklı olmanın ve doğru davranışların öğrenilmesi amaçlandı. Sivil Savunma Uzmanı Süleyman Şan, acil durum sırasında alınacak önlemler ve tahliye prosedürleri hakkında bilgilendirmelerde bulundu. Öğrencilere 'çök, kapan, tutun' yöntemi öğretildi.

  • Bandırma'da Gençler Sporla Buluşuyor
    14:02 Bandırma'da Gençler Sporla Buluşuyor

    Balıkesir'in Bandırma İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, 17 Eylül İlkokulu ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Bandırma Gençlik ve Spor Merkezi'nin ortaklaşa gerçekleştirdiği 'Sağlıklı Yaşama Pas Ver' projesi, genç nesilleri sporun farklı dallarıyla buluşturmayı amaçlıyor.

  • BŞEÜ Mühendislik Fakültesi'nde Yalın Üretim Eğitimi Gerçekleştirildi
    13:35 BŞEÜ Mühendislik Fakültesi'nde Yalın Üretim Eğitimi Gerçekleştirildi

    Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği tarafından düzenlenen 'Yalın Fabrika Simülasyonu ile Yalın Üretim Eğitimi' etkinliğinde, öğrenciler yalın üretim sürecini canlandırdı. Etkinlikte, katılımcılar farklı rollerde yer alarak çim biçme makinesi üretimi gerçekleştirdi. Progim Genel Müdürü Engin Eroğlu'nun teorik eğitimiyle katılımcılar, yalın üretim kavramı ve teknikleri hakkında bilgilendirildi. Ekip, farklı üretim metotlarını deneyerek şirketi yüksek kara geçirdi. Makine Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Harun Mindivan, öğrencilerin teorik bilgilerini pratik uygulamalarla pekiştirdiğini belirtti.

  • Kastamonu Üniversitesi Öğrencileri Buz Sarkıtlarıyla Dikkat Çeken Mağarada Ders Yaptı
    12:49 Kastamonu Üniversitesi Öğrencileri Buz Sarkıtlarıyla Dikkat Çeken Mağarada Ders Yaptı

    Kastamonu Üniversitesi Turizm Fakültesi öğrencileri, Araç ilçesinde bulunan İntaş Mağarası'nda buz sarkıtlarıyla dikkat çeken bir ders gerçekleştirdi. Öğrenciler, mağarayı keşfederek içerisinde yürüyüş yaparken, mağaranın tabiat turizmine kazandırılması için çalışmalar yürütüldüğü belirtildi.

  • Süleymanpaşa Belediyesi, NKÜ'de öğrencilere TYT-AYT deneme sınavı düzenledi
    12:39 Süleymanpaşa Belediyesi, NKÜ'de öğrencilere TYT-AYT deneme sınavı düzenledi

    Süleymanpaşa Belediyesi, Namık Kemal Üniversitesi'nde (NKÜ) öğrencilere yönelik TYT-AYT deneme sınavı gerçekleştirdi. Deneme sınavı, öğrencilere gerçek sınav atmosferini yaşatmayı amaçlayan bir organizasyon olarak, NKÜ ve Tekirdağ İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle hayata geçirildi. Sınava Tekirdağ genelindeki tüm lise son sınıf öğrencileri ile üniversite sınavına girecek lise mezunu gençler ücretsiz olarak katıldı. Süleymanpaşa İlçe Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Atilla, deneme sınavının öğrencilere üniversite sınavı heyecanını yaşatma ve eksik konuları giderme fırsatı sunduğunu belirtti.

  • Düzce'de Öğrenciler Polislik Mesleğini Tanıdı
    12:37 Düzce'de Öğrenciler Polislik Mesleğini Tanıdı

    Düzce İl Emniyet Müdürlüğü, Cumhuriyetin kuruluşunun 100. yılı onuruna düzenlenen 'Güvenlik Birimleri Öğrenci Buluşması' projesi kapsamında 23 Nisan İlkokulu ve Çilimli İlçesinden toplam 52 öğrenciyi Emniyet Müdürlüğündeki birimleri gezdirerek, polislik mesleğini tanıttı. Öğrenciler ayrıca Düzce İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder tarafından makamında ağırlanarak hediyelerle uğurlandı.

  • Sinop'ta Lise Öğrencileri Yönetmenleriyle Film Çekiyor
    12:25 Sinop'ta Lise Öğrencileri Yönetmenleriyle Film Çekiyor

    Sinop Anadolu Lisesi'nde görev yapan bir öğretmen, öğrencileriyle birlikte bir sinema filmi çekmeye karar verdi. Öğretmen, Turgut Özakman'ın tiyatro oyunundan uyarladığı filmde öğrencilerini oyuncu olarak kullanıyor. Film, mayıs ayında okulun etkinliğinde gösterime sunulacak.


16:05 İliç’teki maden ocağında toprak altında kalan pikaba ulaşıldı İliç'teki maden ocağında toprak altında kalan pikaba ulaşıldı
15:54 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Erzurum’da Murat Kurum’a oy istedi Cumhurbaşkanı Erdoğan, Erzurum'da Murat Kurum'a oy istedi
15:04 Metro açılışında Kur’an-ı Kerim’li tepki Alandaki öfkeli kalabalığı İmamoğlu sakinleştirdi Metro açılışında Kur'an-ı Kerim'li tepki! Alandaki öfkeli kalabalığı İmamoğlu sakinleştirdi
14:34 Turgut Altınok’un sahip olduğu arsalardan biri Avrupa’da 2 ülkeden büyük Turgut Altınok'un sahip olduğu arsalardan biri Avrupa'da 2 ülkeden büyük
13:44 Ayasofya’da provokasyon Yunan turist bayrak açıp fotoğrafı da skandal bir notla paylaştı Ayasofya'da provokasyon! Yunan turist bayrak açıp fotoğrafı da skandal bir notla paylaştı
16:43 Tuzla Belediyesi, Şifa Mimar Sinan Mahallesi’ne Barış Manço Ortaokulu kazandırdı Tuzla Belediyesi, Şifa Mimar Sinan Mahallesi'ne Barış Manço Ortaokulu kazandırdı
15:57 Gümbür gümbür Süper Lig’e geliyorlar Arda Turan’ın takımından futbol dersi Gümbür gümbür Süper Lig'e geliyorlar! Arda Turan'ın takımından futbol dersi
15:51 Darıca’da pusu kurulan genç kadın hayatını kaybetti Darıca'da pusu kurulan genç kadın hayatını kaybetti
15:31 Cumhurbaşkanı Erdoğan, miting alanında ağlayan genç kızı teselli etti Cumhurbaşkanı Erdoğan, miting alanında ağlayan genç kızı teselli etti
15:06 İsmail Kartal kara kara düşünüyor Fenerbahçe, Trabzon’da diken üstünde oynayacak İsmail Kartal kara kara düşünüyor! Fenerbahçe, Trabzon'da diken üstünde oynayacak
15:01 Alüminyum fabrikasında feci ölüm: Üzerine malzeme yüklü sepet düştü Alüminyum fabrikasında feci ölüm: Üzerine malzeme yüklü sepet düştü
14:05 Binlerce etkileşim aldı Herkes, İsmail Kartal’ın kura çekimindeki halini konuşuyor Binlerce etkileşim aldı! Herkes, İsmail Kartal'ın kura çekimindeki halini konuşuyor
12:15 Güney Kore’de tıp profesörleri istifa kararı aldı Güney Kore'de tıp profesörleri istifa kararı aldı
12:15 İlk 3 Fenerbahçe’den Süper Lig’de futbolcuların piyasa değerleri güncellendi İlk 3 Fenerbahçe'den! Süper Lig'de futbolcuların piyasa değerleri güncellendi
11:32 84 yaşında iş arayan kadının isyanı gündem oldu: Daha evime et girmedi 84 yaşında iş arayan kadının isyanı gündem oldu: Daha evime et girmedi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.03.2024 16:53:14. #1.11#
SON DAKİKA: Tuzla Belediyesi, Şifa Mimar Sinan Mahallesi'ne Barış Manço Ortaokulu kazandırdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement