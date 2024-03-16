Tuzla Belediyesi, Şifa Mimar Sinan Mahallesi\'ne Barış Manço Ortaokulu kazandırdı

Tuzla Belediyesi'nin 'Eğitim Kenti Tuzla' hedefiyle yürüttüğü eğitim projeleri arasına, 100 milyon TL yatırımla Şifa Mimar Sinan Mahallesi'ne kazandırılan Barış Manço Ortaokulu da eklendi. Tuzla'da tekli eğitim vizyonu doğrultusunda açılan okul; 16 derslik, bir kapalı spor salonu, iki okul öncesi sınıfı, idari alanlar, dört atölye ve çok amaçlı bir salonu bünyesinde barındırıyor. Açılış törenine, Tuzla Kaymakamı Ümit Hüseyin Güney, Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, İlçe Milli Eğitim Müdürü Metin Çangır, okul yöneticileri, öğrenciler ve siyasi parti temsilcileri katıldı.
Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, "16 derslikli Barış Manço Ortaokulu'nun açılışını gerçekleştirdik. Burada ikili eğitim yapılıyordu, tekli eğitime geçildi. 7 yeni okul inşaatı devam ediyor. Çocuklarımızın eğitimi bizim için çok kıymetli; bu kapsamda 9 okul, 2 anasını okul yaptık. Bilim sanat merkezimizi de salı günü açıyoruz. Ama okullarımızı sadece açmakla bırakmıyor, boyasını, badanasını, bütün tadilatı, tamiratlarını da yapıp teslim ediyoruz. Eğitim materyalleri, bilişim sınıfları, laboratuvarlar, okulların dezenfeksiyonu hepsi antiseptik alana uygun olarak bütün çalışmalarımızı çocuklarımız için yapıyoruz. 50 bin öğrencimize kırtasiye yardımında da bulunuyoruz. Özellikle ihtiyaç sahibi belli bir sayıdaki çocuklarımızı okullarımızda tespit ederek her okulda 20-30 öğrencimize de öğle arasında yemek veriyoruz" şeklinde konuştu.
Başkan Yazıcı, şu ana kadar yapmış oldukları okul yatırımlarının 1500 kreş yatırımına denk olduğunu belirterek sözlerini şöyle sürdürdü: "Şu anda 9 okul, 2 ana sınıfı ve açtığımız BİLSEM metrekare olarak hesaplanacak olursa, kreşler yapıp övünenler, onları da yapamayanlar; kreşlerin metrekaresini ölçerlerse, 1500 kreş yapmış kadar büyük okullar yaptığımızı görürler. Sadece kreş yapmaya kalksak 1500 tane kreşi şu ana kadar yapmış olurduk" dedi.
Tuzla'ya başka yeni okullar kazandıracaklarının müjdesini de veren Başkan Yazıcı, "Eğitimin kıymetli olduğuna inanıyoruz. Geleceğimizi, ülkemizin birliğini, bütünlüğünü, beraberliğini, bağımsızlığını ve al bayrağı göklerde dalgalandıracak olan çocuklarımız, bu okullardan yetişecek ve Türkiye Yüzyılını bu çocuklarla beraber inşa edeceğiz" ifadelerini kullandı.
Son Dakika › Eğitim › Tuzla Belediyesi, Şifa Mimar Sinan Mahallesi'ne Barış Manço Ortaokulu kazandırdı - Son Dakika
Sinop'un Türkeli Meslek Yüksekokulu'nda, esnafların desteği ile öğrencilere ücretsiz iftar programları düzenleniyor. İftar programları, öğrencilerin Ramazan ayını daha verimli ve manevi bir şekilde geçirmelerini sağlamayı amaçlıyor. İlçe esnaflarının desteğiyle gerçekleştirilen bu girişim, hem öğrencilere destek olmayı hem de toplum dayanışmasını güçlendirmeyi hedefliyor.
Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Gazze'deki kadın ve çocuklara yönelik başlatılan insani yardım projesi kapsamında hazırlanan malzemeler yola çıktı. Halk eğitim merkezlerinin öğretmen, usta öğretici ve kursiyerleri tarafından hazırlanan havlu takımları, polar battaniyeler, eşofman altları ve çocuk eşofman takımları Gazze'ye gönderildi. Ayrıca, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından temin edilen kumaşlarla üretilen 30 bin eşofman takımı da ikinci sevkiyatla Mersin'e gönderildi.
Tüketiciler Birliği, Tüketici Haftası dolayısıyla özel çocuklarla bir araya gelerek alışveriş yapma konusunda bilgilendirme ve eğitim verdi. Genel Başkan Mahmut Şahin, çocuklara neyi alıp almayacaklarını, neyin yararlı ve zararlı olduğunu anlattıklarını belirtti.
Atakum ilçesinde bulunan Fatih Sultan Mehmet Ortaokulu Rehberlik Servisi tarafından 8. sınıf öğrencilerine Samsun'daki merkezi sınav ve yerel yerleştirme ile öğrenci alan öğretim kurumları hakkında bilgilendirme eğitimi verildi. Eğitimlerin ardından öğrencilere anket uygulandı ve ilgileri doğrultusunda liselere gidilerek okul imkanları ve verilen eğitim hakkında bilgilendirme yapıldı.
Aydın Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrenci, öğretmen ve yöneticiler acil durumlar konusunda bilgilendirilirken 'deprem anı ve tahliye tatbikatı' düzenlendi. Tatbikatta deprem riskine karşı hazırlıklı olmanın ve doğru davranışların öğrenilmesi amaçlandı. Sivil Savunma Uzmanı Süleyman Şan, acil durum sırasında alınacak önlemler ve tahliye prosedürleri hakkında bilgilendirmelerde bulundu. Öğrencilere 'çök, kapan, tutun' yöntemi öğretildi.
Balıkesir'in Bandırma İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, 17 Eylül İlkokulu ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Bandırma Gençlik ve Spor Merkezi'nin ortaklaşa gerçekleştirdiği 'Sağlıklı Yaşama Pas Ver' projesi, genç nesilleri sporun farklı dallarıyla buluşturmayı amaçlıyor.
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği tarafından düzenlenen 'Yalın Fabrika Simülasyonu ile Yalın Üretim Eğitimi' etkinliğinde, öğrenciler yalın üretim sürecini canlandırdı. Etkinlikte, katılımcılar farklı rollerde yer alarak çim biçme makinesi üretimi gerçekleştirdi. Progim Genel Müdürü Engin Eroğlu'nun teorik eğitimiyle katılımcılar, yalın üretim kavramı ve teknikleri hakkında bilgilendirildi. Ekip, farklı üretim metotlarını deneyerek şirketi yüksek kara geçirdi. Makine Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Harun Mindivan, öğrencilerin teorik bilgilerini pratik uygulamalarla pekiştirdiğini belirtti.
Kastamonu Üniversitesi Turizm Fakültesi öğrencileri, Araç ilçesinde bulunan İntaş Mağarası'nda buz sarkıtlarıyla dikkat çeken bir ders gerçekleştirdi. Öğrenciler, mağarayı keşfederek içerisinde yürüyüş yaparken, mağaranın tabiat turizmine kazandırılması için çalışmalar yürütüldüğü belirtildi.
Süleymanpaşa Belediyesi, Namık Kemal Üniversitesi'nde (NKÜ) öğrencilere yönelik TYT-AYT deneme sınavı gerçekleştirdi. Deneme sınavı, öğrencilere gerçek sınav atmosferini yaşatmayı amaçlayan bir organizasyon olarak, NKÜ ve Tekirdağ İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle hayata geçirildi. Sınava Tekirdağ genelindeki tüm lise son sınıf öğrencileri ile üniversite sınavına girecek lise mezunu gençler ücretsiz olarak katıldı. Süleymanpaşa İlçe Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Atilla, deneme sınavının öğrencilere üniversite sınavı heyecanını yaşatma ve eksik konuları giderme fırsatı sunduğunu belirtti.
Düzce İl Emniyet Müdürlüğü, Cumhuriyetin kuruluşunun 100. yılı onuruna düzenlenen 'Güvenlik Birimleri Öğrenci Buluşması' projesi kapsamında 23 Nisan İlkokulu ve Çilimli İlçesinden toplam 52 öğrenciyi Emniyet Müdürlüğündeki birimleri gezdirerek, polislik mesleğini tanıttı. Öğrenciler ayrıca Düzce İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder tarafından makamında ağırlanarak hediyelerle uğurlandı.
Sinop Anadolu Lisesi'nde görev yapan bir öğretmen, öğrencileriyle birlikte bir sinema filmi çekmeye karar verdi. Öğretmen, Turgut Özakman'ın tiyatro oyunundan uyarladığı filmde öğrencilerini oyuncu olarak kullanıyor. Film, mayıs ayında okulun etkinliğinde gösterime sunulacak.
Sizin düşünceleriniz neler ?