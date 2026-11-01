Bayburt Müftülüğü öğrencilere Cumhuriyet Bayramı ve abdest konulu eğitim düzenledi - Son Dakika
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Bayburt Müftülüğü öğrencilere Cumhuriyet Bayramı ve abdest konulu eğitim düzenledi

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Bayburt Müftülüğü öğrencilere Cumhuriyet Bayramı ve abdest konulu eğitim düzenledi
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Bayburt Müftülüğü Gençlik Koordinatörlüğü, ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine yönelik değerler eğitimi programlarını sürdürüyor. Terzi Hacı Mustafa Efendi 4-6 Yaş Kur'an Kursu'nda Cumhuriyet Bayramı'nın anlamı, Kop MTAL pansiyonunda abdest ve temizlik anlatıldı.

Bayburt Müftülüğü Gençlik Koordinatörlüğü tarafından ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine yönelik düzenlenen değerler eğitimi programları devam ediyor.

Terzi Hacı Mustafa Efendi 4-6 Yaş Kur'an Kursu'nda 'Cumhuriyet Bayramı' temalı etkinlik düzenlendi. Etkinlikte öğrencilere Cumhuriyet'in ilanı ve milli bayramların taşıdığı anlam anlatıldı.

Kop Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi pansiyonunda ise 'Abdest ve Temizlik' konulu program gerçekleştirildi.

Etkinliklerde öğrencilere Cumhuriyet Bayramı'nın anlam ve önemi, abdest alırken nelere dikkat edileceği, temizliğin günlük yaşamdaki yeri hakkında bilgiler verildi. Programlar, öğrencilerin yaş gruplarına uygun etkinliklerle de desteklendi.

Kaynak: İHA
Cumhuriyet BayramıBayburtGençlikEğitimYaşamSon Dakika

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