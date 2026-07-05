Bayburt\'ta 587 öğrenciye doğa eğitimi

2025-2026 eğitim öğretim yılında düzenlenen doğa eğitimleri kapsamında Bayburt'ta 587 öğrenciye biyolojik çeşitlilik, doğa bilinci ve biyokaçakçılık konularında eğitim verildi.

Bayburt Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Şube Müdürlüğü personelince, İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle yürütülen eğitim programı çerçevesinde 5 ortaokulda 17 farklı eğitim gerçekleştirildi.

Eğitimler, 15 Temmuz İmam Hatip Ortaokulu, Şehitler Ortaokulu, TOKİ Şair Celali Ortaokulu, Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu ile program kapsamındaki diğer okulda düzenlendi. Eğitimlerde toplam 587 öğrenciye 'Doğa Bilinci ve Farkındalığı', 'Biyolojik Çeşitliliğin Önemi' ve 'Biyokaçakçılık' konularında bilgilendirme yapıldı.

DKMP ekipleri tarafından verilen eğitimlerde, doğal yaşamın korunması, biyolojik çeşitliliğin sürdürülebilirliği ve yaban hayatının korunmasına yönelik farkındalığın artırılması amaçlandı. - BAYBURT