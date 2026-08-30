Bayburt\'ta 6 Okul Yeni Binalarında İncelendi

Bayburt'ta taşınma işlemleri tamamlanan 6 okulun yeni eğitim ortamlarında incelemelerde bulunuldu.

İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Faruk Kahraman, Mehmet Akif Ersoy Ortaokulunun Mahmut Kemal Yanbeğ İlkokulu binasına, Şehit Recep Eşiyok Okulunun Sebahattin Bozo Ortaokulu binasına, Özel Eğitim I ve II. Kademe Uygulama Okulunun ise Bayburt Kop Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi pansiyon binasına taşınmasının ardından okullarda inceleme gerçekleştirerek çalışmaları yerinde takip etti.

Kahraman ayrıca Nevzat Kaya İlkokulunun Halk Eğitimi Merkezi binasına, Fatih Ortaokulunun Anadolu Kız İmam Hatip Lisesi binasına ve Atatürk İlkokulunun Veyselefendi Ortaokulu binasına taşınmasının ardından eğitim ortamlarında incelemelerde bulundu.

Okulları gezen Kahraman, okul idarecileriyle bir araya gelerek yeni eğitim ortamları hakkında bilgi aldı.