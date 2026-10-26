Bayburt\'ta Cengiz Dağcı paneli yapıldı, İl Milli Eğitim Müdürü de katıldı

Bayburt'ta, Anadolu Mektebi çalışmaları kapsamında yazar Cengiz Dağcı'nın hayatı ve eserlerinin ele alındığı il paneli düzenlendi.

İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Faruk Kahraman'ın da katıldığı panelde öğrenciler, Dağcı'nın edebi dünyasını, vatan ve memleket sevgisini ve Kırım Türklerinin yaşadığı tarihi süreçleri değerlendirdi.

Panelde öğrenciler, Cengiz Dağcı'nın eserlerinin gençlerin düşünce dünyasına katkılarını farklı yönleriyle ele alarak sürgün, vatan hasreti, kimlik ve aidiyet, savaş ve esaret temaları üzerine konuşmalar yaptı. Panele değerlendirme konuşmacısı olarak katılan Naime Erkovan ise öğrencilerin sunumlarına ilişkin görüşlerini aktardı.

Öte yandan, Cengiz Dağcı okul panellerinin ilki Bayburt Fen Lisesinde, ikincisi Milli İrade Anadolu Lisesinde, üçüncüsü ise Anadolu İmam Hatip Lisesinde gerçekleştirilmişti.