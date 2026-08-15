Bayburt\'ta Eğitim Yatırımları Devam Ediyor

Bayburt'ta eğitim altyapısının güçlendirilmesine yönelik yatırımlar kapsamında okul inşaatları ve yapım çalışmaları devam ediyor.

Bayburt İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Faruk Kahraman, yapımı ve çalışmaları sürdürülen Zahit Mahallesi Ortaokulu, Bayburt Anadolu Kız İmam Hatip Lisesi ve Esentepe Anaokulu'nda incelemelerde bulundu.

Çalışmaların mevcut durumu ve devam eden süreç hakkında bilgi alan Kahraman, eğitim yatırımlarının planlanan şekilde ilerleyişini değerlendirdi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, öğrencilerin daha modern, güvenli ve nitelikli eğitim ortamlarına kavuşması amacıyla yatırımların aralıksız sürdürüldüğü belirtildi.