Bayburt\'ta jandarma 5 köyde 270 öğrenciye siber farkındalık eğitimi verdi

Bayburt İl Jandarma Komutanlığınca 5 köyde siber farkındalık ve bilinçlendirme eğitimi düzenledi. Eğitimlere 270 öğrenci ile 26 öğretmen katıldı.

Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Masat, Örence, Akşar, Konursu ve Çayıryolu köylerindeki okullarda verilen eğitimlerde siber güvenlik, güvenli internet kullanımı, parola güvenliği, siber zorbalık, sosyal medya kullanımında dikkat edilmesi gerekenler ve dijital dünyadaki riskler konuları ele alındı.

Eğitimlerle öğrencilerin ve öğretmenlerin dijital ortamda karşılaşabilecekleri tehditlere karşı bilinçlendirilmesi, güvenli internet kullanım alışkanlıklarının kazandırılması ve siber suçlara yönelik farkındalıklarının artırılması hedeflendi.