Bayburt\'ta jandarma 5 köyde 270 öğrenciye siber farkındalık eğitimi verdi

Bayburt'ta jandarma 5 köyde 270 öğrenciye siber farkındalık eğitimi verdiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bayburt İl Jandarma Komutanlığı, Masat, Örence, Akşar, Konursu ve Çayıryolu köylerindeki okullarda 270 öğrenci ve 26 öğretmene siber farkındalık eğitimi verdi. Eğitimlerde siber güvenlik, güvenli internet, parola güvenliği ve siber zorbalık konuları ele alındı.
Bayburt İl Jandarma Komutanlığınca 5 köyde siber farkındalık ve bilinçlendirme eğitimi düzenledi. Eğitimlere 270 öğrenci ile 26 öğretmen katıldı.
Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Masat, Örence, Akşar, Konursu ve Çayıryolu köylerindeki okullarda verilen eğitimlerde siber güvenlik, güvenli internet kullanımı, parola güvenliği, siber zorbalık, sosyal medya kullanımında dikkat edilmesi gerekenler ve dijital dünyadaki riskler konuları ele alındı.
Eğitimlerle öğrencilerin ve öğretmenlerin dijital ortamda karşılaşabilecekleri tehditlere karşı bilinçlendirilmesi, güvenli internet kullanım alışkanlıklarının kazandırılması ve siber suçlara yönelik farkındalıklarının artırılması hedeflendi.
Kaynak: İHA
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