Bayburt'ta Kültürel Etkinlik: 'Şiir, Müzik ve Tiyatro ile Dünyaya Yolculuk' - Son Dakika
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Bayburt'ta Kültürel Etkinlik: 'Şiir, Müzik ve Tiyatro ile Dünyaya Yolculuk'

Bayburt\'ta Kültürel Etkinlik: \'Şiir, Müzik ve Tiyatro ile Dünyaya Yolculuk\'
24.06.2026 07:41
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Bayburt Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri, kültürel etkinlikte yabancı dil ve sanat performansları sergiledi.

Bayburt Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi yabancı dil öğrencileri tarafından hazırlanan 'Şiir, Müzik ve Tiyatro ile Dünyaya Yolculuk' temalı kültürel etkinlikte, farklı coğrafyaların edebiyatı ve kültürü sahneye taşındı.

Etkinlikte öğrenciler, İngilizce şiir performansları, kültürel sunumları, müzik ve tiyatro gösterileriyle izleyicilerin karşısına çıktı. Programda öğrenciler, yabancı dil kullanımı, sunum, sahneleme ve ekip çalışması becerilerini sergiledi.

Farklı kültürlerin edebi ve sanatsal yönlerinin işlendiği etkinlikte, öğrenciler hem yabancı dil becerilerini geliştirme hem de sahne deneyimi kazanma imkanı buldu.

İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Faruk Kahraman da etkinliğe katılarak öğrencilerin heyecanına ortak oldu. - BAYBURT

Kaynak: İHA

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Son Dakika Eğitim Bayburt'ta Kültürel Etkinlik: 'Şiir, Müzik ve Tiyatro ile Dünyaya Yolculuk' - Son Dakika

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