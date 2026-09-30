Bayburt'ta öğrencilere psikososyal destek için iki toplantı yapıldı - Son Dakika
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Bayburt'ta öğrencilere psikososyal destek için iki toplantı yapıldı

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Bayburt\'ta öğrencilere psikososyal destek için iki toplantı yapıldı
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Bayburt'ta öğrencilerin psikososyal iyi oluşu için 2026-2027 eğitim-öğretim yılı kapsamında iki toplantı yapıldı. İl Milli Eğitim Müdürü başkanlığındaki toplantılarda olası risklere karşı önlemler, krize müdahale ve kurumlar arası iş birliği görüşüldü.

Bayburt'ta öğrencilerin psikososyal iyi oluşlarının desteklenmesi, risklerin önlenmesi ve ihtiyaç duyulan durumlarda etkili müdahale mekanizmalarının işletilmesine yönelik toplantılar gerçekleştirildi.

2026-2027 eğitim-öğretim yılı kapsamında Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri İl Danışma Komisyonu toplantısı ile Psikososyal Koruma, Önleme ve Krize Müdahale Kurulu Toplantısı yapıldı. İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Faruk Kahraman başkanlığında gerçekleştirilen toplantılarda, öğrencilerin karşılaşabilecekleri risklerin önlenmesi ve ihtiyaç halinde müdahale süreçlerinin etkin şekilde yürütülmesine ilişkin çalışmalar ele alındı.

Eğitim ortamlarında öğrencilerin güvenliğini ve sağlıklı gelişimini destekleyen koruyucu ve önleyici çalışmaların yanı sıra kurumlar arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesine yönelik konular da görüşüldü.

Kaynak: İHA
BayburtSağlıkEğitimSon Dakika

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