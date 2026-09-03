Bayburt'ta okul müdürleri 2026-2027 eğitim yılı öncesi toplantıda buluştu
Bayburt'ta 2026-2027 eğitim öğretim yılı öncesinde okul müdürlerine yönelik toplantı düzenlendi. İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Faruk Kahraman başkanlığındaki toplantıda yeni dönem çalışmaları ve okullar arası iş birliği ele alındı.
Bayburt'ta 2026-2027 eğitim öğretim yılı öncesinde okul müdürlerinin katılımıyla toplantı düzenlendi. İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Faruk Kahraman başkanlığındaki toplantıda yeni eğitim döneminde yürütülecek çalışmalar ele alındı.
İl merkezindeki anaokulu, ilkokul, ortaokul, özel eğitim uygulama okulları ve özel anaokullarının müdürlerinin katıldığı toplantıda, eğitim öğretim süreçlerine ilişkin konular görüşüldü.
Toplantıda okullar arasındaki iş birliği ve koordinasyonun güçlendirilmesine yönelik yapılacak çalışmalar üzerinde duruldu.
Eğitim öğretim sürecinin daha verimli yürütülmesine yönelik fikirlerin paylaşıldığı toplantı, okul müdürlerinin görüşlerinin alınmasının ardından sona erdi.
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