Bayburt'ta Rol Temelli Münazara Etkinliği - Son Dakika
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Bayburt'ta Rol Temelli Münazara Etkinliği

Bayburt\'ta Rol Temelli Münazara Etkinliği
24.06.2026 07:33
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Bayburt'ta düzenlenen etkinlikte öğrenciler, empati ve hitabet becerilerini geliştirerek yarıştı.

Bayburt'ta Akran Öğrenme Modeli ve Genç Bilişim Ekosistemi programı kapsamında öğrencilerin empati, hitabet ve düşüncelerini ifade etme becerilerini geliştirmeye yönelik 'Rol Temelli Münazara' etkinliği düzenlendi.

Münazarada öğrenciler, belirlenen roller üzerinden fikirlerini savunarak geleneksel münazara kalıplarının dışına çıkan bir performans sergiledi.

Programda öğrencilerin farklı bakış açıları geliştirmeleri, topluluk önünde konuşma becerilerini güçlendirmeleri, düşüncelerini etkili şekilde ortaya koymaları ve olayları çeşitli yönleriyle değerlendirmeleri sağlandı. Öğrenciler, farklı karakterlerin yerine geçerek empati ve hitabet becerilerini yarıştırdı.

İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Faruk Kahraman da etkinliğe katılarak öğrencilerin münazara performanslarını izledi.

Program sonunda münazarada yer alan öğrencilere belgeleri verildi, danışman öğretmenlere ise emeklerinden dolayı teşekkür edildi. - BAYBURT

Kaynak: İHA

Etkinlikler, Bayburt, Eğitim, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Eğitim Bayburt'ta Rol Temelli Münazara Etkinliği - Son Dakika

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