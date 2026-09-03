Bayburt'ta sağlık çalışanlarına liderlik eğitimi verildi
Bayburt İl Sağlık Müdürlüğü, Sağlıklı Hayat Saatleri kapsamında sağlık çalışanlarına 'Rotayı Kim Çiziyor?' başlıklı eğitim düzenledi. Uzm. Dr. Nur Banu Taşova'nın verdiği eğitimde liderlik, ekip yönetimi ve hasta güvenliğine katkıları anlatıldı.
Bayburt İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Sağlıklı Hayat Saatleri kapsamında sağlık çalışanlarına yönelik 'Rotayı Kim Çiziyor?' başlıklı eğitim düzenlendi.
Uzm. Dr. Nur Banu Taşova tarafından verilen eğitimde liderlik kavramı, etkili bir liderin özellikleri, lider ve yönetici arasındaki farklar ile ekip yönetimi ele alındı.
Eğitimde, etkili liderlik ve güçlü ekip çalışmasının sağlık hizmetlerinin kalitesine katkısının yanı sıra iletişimi güçlendirdiği, hata riskini azalttığı ve hasta güvenliğini desteklediği anlatıldı. Eğitimde ayrıca sağlık hizmetlerinde liderliğin önemi üzerinde duruldu.
Program, sağlık çalışanlarının sorularının yanıtlanmasının ve karşılıklı görüş alışverişinde bulunulmasının ardından sona erdi.
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