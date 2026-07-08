BEUN'a MÜDEK Akreditasyonu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

BEUN'a MÜDEK Akreditasyonu

BEUN\'a MÜDEK Akreditasyonu
08.07.2026 11:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi, MÜDEK'ten mühendislik programlarına akreditasyon aldı.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEUN), yükseköğretimde kalite güvencesi ve sürdürülebilir eğitim anlayışı doğrultusunda elde ettiği başarılara bir yenisini daha ekledi.

Mühendislik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (MÜDEK) tarafından BEUN Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü 5 yıl, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü ise 2 yıl süreyle akredite edilirken, her iki program uluslararası mühendislik eğitimi kalite standartlarını belgeleyen EUR-ACE Etiketi almaya da hak kazandı.

MÜDEK tarafından yürütülen kapsamlı değerlendirme sürecinin başarıyla tamamlanması sonucunda alınan akreditasyon kararları; eğitim programlarının amaç ve çıktılarından akademik kadro yeterliliğine, laboratuvar altyapısından araştırma ve uygulama olanaklarına, öğrenci merkezli eğitim anlayışından sürekli iyileştirme mekanizmalarına kadar birçok ölçütte ulusal kalite standartlarını başarıyla karşıladığını bir kez daha ortaya koydu.

MÜDEK akreditasyonu, eğitim programlarının ulusal ve uluslararası kalite ölçütlerine uygun olarak yürütüldüğünü, mezunlarının mesleki yeterliliklerinin güvence altına alındığını ve kalite odaklı gelişim anlayışının sürdürülebilir şekilde benimsendiğini tescillerken; her iki programın almaya hak kazandığı EUR-ACE etiketi ise mühendislik eğitiminin uluslararası düzeyde kabul gören standartlara ulaştığını belgeleyerek mezunların diplomalarının başta Avrupa olmak üzere uluslararası platformlarda tanınırlığını güçlendirecek önemli bir kazanım olarak öne çıkıyor.

Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümünün 2031 yılına, Bilgisayar Mühendisliği Bölümünün ise 2028 yılına kadar akredite edilmesi, öğrencilerin ulusal ve uluslararası düzeyde tanınırlığı yüksek programlarda eğitim almalarını sağlarken; mezunların akademik ve mesleki kariyerlerinde önemli avantajlar elde etmelerine de katkı sunacak.

Rektör Özölçer: "Mühendislik Eğitiminde Uluslararası Kalite Standartlarını Yükseltmeye Devam Ediyoruz"

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan BEUN Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, şu ifadeleri dile getirdi:

"Ülkemizin köklü yükseköğretim kurumlarından biri olan Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi olarak akademik eğitim faaliyetlerimizi kalite güvencesi sistemi doğrultusunda sürekli geliştirmeyi temel önceliklerimiz arasında görüyoruz. Elektrik-Elektronik Mühendisliği Programının 2031 yılına, Bilgisayar Mühendisliği Programının ise 2028 yılına kadar MÜDEK tarafından akredite edilmesi; eğitim kalitemizin, güçlü akademik altyapımızın ve sürekli iyileştirmeyi esas alan yönetim anlayışımızın önemli bir göstergesidir. Bununla birlikte her iki bölümümüzün uluslararası mühendislik eğitimi kalite güvencesini simgeleyen EUR-ACE etiketi almaya hak kazanması, elde edilen başarının uluslararası ölçekte de tescillendiğini göstermektedir. Bu önemli kazanım, mühendislik programlarımızın Avrupa başta olmak üzere uluslararası düzeyde kabul gören kalite standartlarını karşıladığını ortaya koyarken, mezunlarımızın diplomalarının uluslararası platformlardaki tanınırlığını ve saygınlığını da önemli ölçüde güçlendirecektir. Günümüzde mühendislik eğitimi; araştıran, üreten, teknolojik gelişmeleri yakından takip eden, yenilikçi bakış açısına sahip ve insanlığın ortak geleceğine değer katan mühendisler yetiştirmeyi zorunlu kılmaktadır. BEUN olarak öğrencilerimize sunduğumuz çağdaş eğitim ortamı, güçlü laboratuvar altyapısı, nitelikli akademik kadromuz ve sektörle geliştirdiğimiz güçlü iş birlikleri sayesinde bu hedef doğrultusunda çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. MÜDEK akreditasyonu yalnızca eğitim programlarımızın belirli standartları karşıladığını gösteren bir belge değil; aynı zamanda öğrencilerimize sunduğumuz eğitimin niteliğinin, şeffaflığının ve sürdürülebilir gelişim anlayışının ulusal ve uluslararası düzeyde tescilidir. Bu başarılar, mezunlarımızın kariyer yolculuklarına önemli katkılar sunarken, Üniversitemizin küresel ölçekte rekabet edebilen nitelikli mühendisler yetiştirme vizyonunu da daha güçlü bir şekilde ortaya koymaktadır. Bu vesileyle yükseköğretimde kalite kültürünün yaygınlaştırılmasına yönelik çalışmaları dolayısıyla Yükseköğretim Kurulu Başkanımız Sayın Prof. Dr. Erol Özvar'a ve değerli YÖK ailesine; kalite güvencesi sistemine sundukları kıymetli katkılar dolayısıyla Yükseköğretim Kalite Kurulu Başkanımız Sayın Prof. Dr. Ümit Kocabıçak'a ve YÖKAK ailesine şükranlarımı sunuyorum. Ayrıca bu önemli başarıda emeği bulunan başta Mühendislik Fakültemizin değerli yönetimi olmak üzere Bilgisayar Mühendisliği ve Elektrik-Elektronik Mühendisliği Programlarımızın kıymetli akademik ve idari personeline, öğrencilerimize ve değerlendirme sürecini büyük bir titizlikle yürüten MÜDEK yetkililerine gönülden teşekkür ediyorum." - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

Bülent Ecevit Üniversitesi, Bilgisayar, Zonguldak, Teknoloji, Kalite, Eğitim, Son Dakika

Son Dakika Eğitim BEUN'a MÜDEK Akreditasyonu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Altına yön veren ülkeden dev satın alma 2023’ten bu yana rekor Altına yön veren ülkeden dev satın alma! 2023'ten bu yana rekor
Cinsel istismar sanığı, karar duruşmasına iki ay kala mağduru kaçırdı iddiası Cinsel istismar sanığı, karar duruşmasına iki ay kala mağduru kaçırdı iddiası
Uzaklaştırma kararı bile durduramadı: Durakta bekleyen eşine kurşun yağdırdı Uzaklaştırma kararı bile durduramadı: Durakta bekleyen eşine kurşun yağdırdı
Gazeteci Kayhan Ayhan gözaltına alındı Gazeteci Kayhan Ayhan gözaltına alındı
AK Parti’nin ağır topundan TFF Başkanı ve Montella’ya istifaya çağrısı AK Parti'nin ağır topundan TFF Başkanı ve Montella'ya istifaya çağrısı
Ümit Özdağ rozet taktı, CHP’li başkan transferi jet hızında yalanladı Ümit Özdağ rozet taktı, CHP'li başkan transferi jet hızında yalanladı
Bayraktaroğlu ve Caine Ankara’da Görüştü Bayraktaroğlu ve Caine Ankara'da Görüştü

11:07
Trump Beştepe’den dünyaya ilan etti: İran ile ateşkes bitti
Trump Beştepe'den dünyaya ilan etti: İran ile ateşkes bitti
11:00
Beştepe’de şu an Liderler zirve için toplanıyor
Beştepe'de şu an! Liderler zirve için toplanıyor
10:37
Macron’un yanındaki isim merak edilmişti Kim olduğu ortaya çıktı
Macron'un yanındaki isim merak edilmişti! Kim olduğu ortaya çıktı
09:43
Miçotakis’e Trump’ın F-35 sözleri soruldu Tek cümle ile yanıtladı
Miçotakis'e Trump'ın F-35 sözleri soruldu! Tek cümle ile yanıtladı
09:39
Trump-Meloni gerilimi NATO Zirvesi’ne yansıdı Erdoğan’dan özellikle rica etmiş
Trump-Meloni gerilimi NATO Zirvesi'ne yansıdı! Erdoğan'dan özellikle rica etmiş
08:55
Trump’ın Türkiye planı ortaya çıktı İsrail basınından dikkat çeken iddia
Trump'ın Türkiye planı ortaya çıktı! İsrail basınından dikkat çeken iddia
08:26
Macron rutini bozmadı NATO Zirvesi için geldiği Ankara’da sabah koşusuna çıktı
Macron rutini bozmadı! NATO Zirvesi için geldiği Ankara'da sabah koşusuna çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.07.2026 11:25:39. #.0.2#
SON DAKİKA: BEUN'a MÜDEK Akreditasyonu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.