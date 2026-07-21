BEUN'da Açık Deniz Sondaj Teknolojisi Konuşuldu - Son Dakika
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BEUN'da Açık Deniz Sondaj Teknolojisi Konuşuldu

BEUN\'da Açık Deniz Sondaj Teknolojisi Konuşuldu
21.07.2026 19:34
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Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Bilim İletişimi Ofisi tarafından düzenlenen programda, Açık Deniz Tabanı Uygulamaları Teknolojisi'nin eğitim içeriği, kariyer fırsatları ve Mavi Vatan vizyonundaki önemi ele alındı. Öğr. Gör. Mualla Toksan ve mezun Doğukan Albuzlu'nun konuşmacı olduğu etkinlikte, programın yüzde 100 doluluk oranıyla eğitim verdiği ve mezunların enerji sektöründe istihdam edildiği vurgulandı.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEUN) Bilim İletişimi Ofisi tarafından düzenlenen "Geleceğin Meslekleri: Açık Deniz Sondaj Teknolojisi" başlıklı program, 15 Temmuz Şehitler Kampüsünde yer alan Cafe Akademide gerçekleştirildi.

Programa; BEUN Çaycuma Meslek Yüksekokulu Açık Deniz Tabanı Uygulamaları Teknolojisi Programı Öğr. Gör. Mualla Toksan ile Açık Deniz Tabanı Uygulamaları Teknolojisi Programı mezunu Doğukan Albuzlu konuşmacı olarak katıldı. Programın moderatörlüğünü ise BEUN Bilim İletişimi Ofisi Sorumlusu Dr. Öğr. Üyesi Melek Toparlak Şahin üstlendi.

Programın açılış konuşmasını gerçekleştiren Dr. Öğr. Üyesi Melek Toparlak Şahin, Bilim İletişimi Ofisi tarafından düzenlenen "Geleceğin Meslekleri" programlarının, öğrencileri ve aday öğrencileri geleceğin meslek alanları hakkında doğru ve güncel bilgilerle buluşturmayı amaçladığını ifade etti. Açık Deniz Tabanı Uygulamaları Teknolojisi Programının, Mavi Vatan vizyonu doğrultusunda deniz altı kaynaklarının araştırılması, deniz tabanı uygulamaları ve açık deniz teknolojileri alanlarında ihtiyaç duyulan nitelikli teknik insan kaynağının yetiştirilmesine katkı sunduğunu belirten Şahin, programın Yükseköğretim Kurulunun 2030 Vizyonu kapsamında öne çıkan ön lisans programları arasında yer aldığını dile getirdi.

Programda konuşan Öğretim Görevlisi Mualla Toksan, Açık Deniz Tabanı Uygulamaları Teknolojisi Programının eğitim içeriği, uygulama olanakları ve sektördeki yeri hakkında katılımcılara bilgi verdi. Programın açıldığı günden bu yana yüzde 100 doluluk oranıyla eğitim faaliyetlerini sürdürdüğünü belirten Toksan, öğrencilerin uygulamalı eğitimlerini modern atölye ve laboratuvarlarda gerçekleştirdiğini ifade etti. Ayrıca öğrencilerin zorunlu staj süreçleri, dikey geçiş imkanları ve mezuniyet sonrasında sahip oldukları akademik ve mesleki kariyer fırsatlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Açık Deniz Tabanı Uygulamaları Teknolojisi Programı mezunu Doğukan Albuzlu ise bölümü tercih etme sürecine ilişkin deneyimlerini paylaşarak, Türkiye'nin milli enerji hedefleri ve doğal gaz arama çalışmalarına katkı sunma isteğinin bu bölümü seçmesinde etkili olduğunu söyledi. Mezunların kamu ve özel sektörde açık deniz sondajı, deniz tabanı uygulamaları ve enerji sektörünün farklı alanlarında istihdam edilebildiğini belirten Albuzlu, aday öğrencilere uygulamalı eğitimin sunduğu avantajlardan yararlanmalarını ve mesleklerini severek yapmalarını tavsiye etti.

Katılımcıların sorularının da yanıtlandığı programda; Açık Deniz Tabanı Uygulamaları Teknolojisi Programının eğitim süreci, uygulama imkanları, çalışma alanları, kariyer fırsatları ve sektörün geleceğine ilişkin kapsamlı değerlendirmeler paylaşıldı.

Program, günün anısına çekilen toplu fotoğrafın ardından sona erdi. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

Bülent Ecevit Üniversitesi, Mavi Vatan, Zonguldak, Doğukan, Enerji, Eğitim, Bilim, Son Dakika

Son Dakika Eğitim BEUN'da Açık Deniz Sondaj Teknolojisi Konuşuldu - Son Dakika

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