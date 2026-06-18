BEUN'dan İklim Mücadelesine Katkı - Son Dakika
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BEUN'dan İklim Mücadelesine Katkı

BEUN\'dan İklim Mücadelesine Katkı
18.06.2026 13:01
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Zonguldak BEUN, TÜBİTAK destekli proje ile CO depolama olanaklarını inceliyor.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEUN), bilimsel araştırma ve proje başarılarına bir yenisini daha ekledi. BEUN Mühendislik Fakültesi Maden Mühendisliği Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Candan Alptekin'in yürütücülüğünü üstlendiği "Zonguldak Taşkömürü Havzası Karbonatlı Kayaç Formasyonlarında CO Depolama Olanaklarının İncelenmesi" başlıklı proje, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumunun (TÜBİTAK) 3501-Kariyer Geliştirme Programı kapsamında desteklenmeye hak kazandı.

İklim değişikliğiyle mücadelede bilimsel katkı

Küresel iklim değişikliğiyle mücadelede büyük önem taşıyan karbon yakalama ve depolama teknolojilerine odaklanan proje kapsamında, Zonguldak Taşkömürü Havzası'nda yer alan karbonatlı kayaç formasyonlarının karbondioksit (CO) depolama potansiyeli bilimsel yöntemlerle araştırılacak. Çalışmada bölgenin jeolojik yapısı detaylı şekilde incelenerek, karbon emisyonlarının azaltılmasına yönelik sürdürülebilir ve çevre dostu çözümler geliştirilmesi hedefleniyor.

Elde edilecek bilimsel verilerin, ülkemizin karbon yönetimi politikalarına katkı sunmasının yanı sıra enerji, çevre ve madencilik alanlarında yürütülecek gelecekteki çalışmalara da önemli bir altyapı oluşturması bekleniyor.

Güçlü akademik iş birliği

Dr. Öğr. Üyesi Candan Alptekin'in yürütücülüğünde gerçekleştirilecek projede, BEUN Mühendislik Fakültesi Maden Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Ahmet Özarslan danışman olarak görev alacak. Projede ayrıca Doç. Dr. Mehmet Bilen, Orta Doğu Teknik Üniversitesinden (ODTÜ) Dr. Öğr. Üyesi Betül Yıldırım ve İstanbul Teknik Üniversitesinden (İTÜ) Doç. Dr. Ömer Ündül araştırmacı olarak yer alacak. Farklı üniversitelerden alanında uzman akademisyenleri bir araya getiren proje, disiplinler arası iş birliğinin önemli örneklerinden biri olarak dikkat çekiyor.

Rektör Özölçer: "Bilimsel projelerimizle sürdürülebilir geleceğe katkı sunuyoruz"

BEUN Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, projeye ilişkin yaptığı değerlendirmede şu ifadeleri dile getirdi:

"Üniversitemiz akademisyenlerinin ulusal ve uluslararası düzeyde elde ettiği bilimsel başarılar, araştırma odaklı üniversite vizyonumuzun en önemli göstergelerindendir. Dr. Öğr. Üyesi Candan Alptekin Hocamızın yürütücülüğünü üstlendiği ve TÜBİTAK 3501-Kariyer Geliştirme Programı kapsamında desteklenmeye hak kazanan bu proje, iklim değişikliğiyle mücadele ve sürdürülebilir çevre politikaları açısından son derece kıymetli bir çalışmadır.

Karbondioksitin güvenli ve etkin biçimde depolanmasına yönelik gerçekleştirilecek bu araştırmanın, ülkemizin karbon yönetimi stratejilerine bilimsel katkılar sunacağına ve çevresel sürdürülebilirlik hedeflerine önemli destek sağlayacağına inanıyorum. Üniversitemizin araştırma kapasitesini ve akademik yetkinliğini ortaya koyan bu değerli projede emeği bulunan başta yürütücü hocamız olmak üzere danışman ve araştırmacı akademisyenlerimizi gönülden tebrik ediyor, çalışmalarında üstün başarılar diliyorum.

Bu vesileyle yükseköğretim sistemimizin gelişimine öncülük eden Yükseköğretim Kurulu Başkanımız Sayın Prof. Dr. Erol Özvar'a ve Yükseköğretim Kurulu ailesine; bilimsel araştırmaları destekleyerek ülkemizin araştırma ekosistemine büyük katkılar sunan TÜBİTAK Başkanımız Sayın Prof. Dr. Orhan Aydın'a ve TÜBİTAK ailesine teşekkürlerimi sunuyorum." - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

Zonguldak, Tübitak, Eğitim, Enerji, Çevre, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Eğitim BEUN'dan İklim Mücadelesine Katkı - Son Dakika

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