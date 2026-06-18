BEUN Tıp Fakültesi'nde Beyaz Önlük Heyecanı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

BEUN Tıp Fakültesi'nde Beyaz Önlük Heyecanı

BEUN Tıp Fakültesi\'nde Beyaz Önlük Heyecanı
18.06.2026 11:35
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEUN) 2025-2026 Akademik Yılı Tıp Fakültesi Beyaz Önlük Giyme Töreni; duygu, gurur ve heyecan dolu anlara sahne oldu.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEUN) 2025-2026 Akademik Yılı Tıp Fakültesi Beyaz Önlük Giyme Töreni; duygu, gurur ve heyecan dolu anlara sahne oldu. Geleceğin hekim adayları, beyaz önlüklerini giyerek meslek yolculuklarının ilk ve en anlamlı adımlarından birini attı.

Sezai Karakoç Kültür Merkezinde düzenlenen törene; BEUN Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Bekir Hakan Bakkal ve Prof. Dr. Servet Karasu, Genel Sekreter Prof. Dr. Zehra Safi Öz, Zonguldak İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Mustafa Özkan Gün, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hande Aydemir, senato üyeleri, akademik ve idari personel, öğrenciler ile aileleri katıldı. Aziz şehitlerin anısına saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan program, açılış konuşmalarıyla devam etti.

"Beyaz Önlük Bilginin, Vicdanın ve Sorumluluğun Sembolüdür"

Programın açılış konuşmasını gerçekleştiren Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hande Aydemir, beyaz önlüğün hekimlik mesleğinin en önemli sembollerinden biri olduğunu ifade ederek öğrencilere eğitim hayatlarında başarılar diledi. Tıp eğitiminin yalnızca mesleki bilgi kazandırmakla sınırlı olmadığını vurgulayan Aydemir, aynı zamanda insan hayatına saygıyı, etik değerleri ve toplumsal sorumluluk bilincini de beraberinde getirdiğini belirtti. Fakültenin gelişimine sunduğu katkılar dolayısıyla BEUN Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer'e teşekkürlerini sunan Aydemir, beyaz önlüklerini giyen öğrencileri ve ailelerini tebrik etti.

"Beyaz Önlük İnsanlığa Adanmış Hizmet Aşkının Bir Sembolüdür"

Dekan Aydemir'in ardından kürsüye gelen Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Bekir Hakan Bakkal, hekimlik mesleğinin taşıdığı büyük sorumluluğa dikkat çekerek öğrencilere hitaben şu ifadeleri kullandı:

"Bugün önlüklerinizi giyerek yeni bir hayata başlayacaksınız. Beyaz önlük hekimlik mesleği için dürüstlüğün, asaletin ve sorumluluğun nişanesidir. Din, dil, ırk ayrımcılığı yapmadan tüm insanlara hizmet aşkının bir sembolüdür. Üniversitemiz Tıp Fakültesinde en iyi şekilde lisans eğitiminizi tamamlayarak geleceğimizi şekillendireceğinize canıgönülden inanıyorum. Hekimlik yolunda hepinize sağlık, başarı ve mutlulukla dolu bir hayat diliyorum."

Beyaz Önlüklerini Gururla Giydiler

Konuşmaların ardından gerçekleştirilen beyaz önlük giydirme töreninde Tıp Fakültesi 1. ve 4. sınıf öğrencileri önlüklerini akademisyenlerin ve ailelerinin alkışları eşliğinde giydi. Meslek hayatlarının ilk sembolü olan beyaz önlükleri büyük bir heyecan ve gururla taşıyan öğrenciler, hekimlik yolculuklarının başlangıcını simgeleyen bu anlamlı günde unutulmaz anlar yaşadı. Aileler ise evlatlarının bu özel anına tanıklık etmenin mutluluğunu ve gururunu yaşadı.

Tören, günün anısına çekilen hatıra fotoğraflarının ardından sona erdi. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

Bülent Ecevit Üniversitesi, Zonguldak, Kültür, Eğitim, Son Dakika

Son Dakika Eğitim BEUN Tıp Fakültesi'nde Beyaz Önlük Heyecanı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kuşadası’nda Caretta Caretta Kaldırım Taşından Kurtarıldı Kuşadası'nda Caretta Caretta Kaldırım Taşından Kurtarıldı
Eduardo Bolsonaro’ya 4 Yıl 2 Ay Hapis Cezası Onandı Eduardo Bolsonaro'ya 4 Yıl 2 Ay Hapis Cezası Onandı
Milyonlarca araç sahibini tedirgin eden iddia yalanlandı Milyonlarca araç sahibini tedirgin eden iddia yalanlandı
Trump: ABD’nin İran’a 300 milyar dolar yatırım yapacağı doğru değil Trump: ABD'nin İran'a 300 milyar dolar yatırım yapacağı doğru değil
Beşiktaş’ın Avrupa Ligi’ndeki rakibi belli oldu Milli yıldız kadroda Beşiktaş'ın Avrupa Ligi'ndeki rakibi belli oldu! Milli yıldız kadroda
Ünlü oyuncu Ece İrtem son yolculuğuna uğurladı Ünlü oyuncu Ece İrtem son yolculuğuna uğurladı

11:17
Fenerbahçe’den son dakika teknik direktör açıklaması
Fenerbahçe'den son dakika teknik direktör açıklaması
11:07
AK Parti kaynakları en düşük emekli maaşı için rakam verdi
AK Parti kaynakları en düşük emekli maaşı için rakam verdi
11:02
CHP’de ihraç sırası belediye başkanlarına mı geldi Kapsamlı inceleme başlıyor
CHP'de ihraç sırası belediye başkanlarına mı geldi? Kapsamlı inceleme başlıyor
10:34
Okullarda mezuniyet çılgınlığı zirve yaptı
Okullarda mezuniyet çılgınlığı zirve yaptı
09:50
Pezeşkiyan’ın fotoğrafında dikkat çeken detay Belgede Trump’ın imzası da yer aldı
Pezeşkiyan'ın fotoğrafında dikkat çeken detay! Belgede Trump'ın imzası da yer aldı
09:11
İpsala Gümrük Kapısı’nda piyasa değeri 3 milyar TL olan uyuşturucu ele geçirildi
İpsala Gümrük Kapısı'nda piyasa değeri 3 milyar TL olan uyuşturucu ele geçirildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.06.2026 11:35:48. #7.13#
SON DAKİKA: BEUN Tıp Fakültesi'nde Beyaz Önlük Heyecanı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.